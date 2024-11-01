深化可持續發展理念 汽車之家榮獲2024年亞洲企業社會責任獎

香港2024年11月1日 /美通社/ -- 10月31日，由亞洲企業商會主辦的2024年亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards，簡稱 AREA）頒獎典禮在上海舉辦。汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）憑藉其在積極推動公司治理方面的卓越成果，以及近年來在可持續發展領域的出色表現，首度參評即榮獲「企業治理獎」。其他獲獎企業還包括中國建設銀行、永利澳門、中國宏橋、中國五礦、平安銀行、香格里拉集團等。

作爲亞洲規模最大、最具影響力的ESG獎項，AREA被廣泛認爲是企業社會責任和可持續發展實踐的黃金標準，旨在肯定和表彰在可持續發展和社會責任方面做出傑出貢獻的亞洲企業和領袖。自 2011 年以來，AREA共表彰了超過800多家企業的ESG和可持續發展實踐的專案，得獎企業遍佈亞洲19個國家及市場。AREA不僅僅是亞洲最具權威的 ESG 獎項，更是一個橫跨亞洲ESG實踐者的交流平台，促進了企業之間在ESG方面的分享和學習，並藉此鼓勵各行各業仿效，共同朝2050年淨零目標前進。

汽車之家的企業發展理念與AREA的宗旨不謀而合。作爲國內領先的汽車互聯網一站式服務平台，汽車之家致力於將ESG理念深植於企業的日常運營與長遠戰略規劃中，通過持續優化公司治理架構，強化內部控製機製與風險管理流程，不僅顯著提升了業務運營效率，更爲企業的長遠穩健發展奠定了堅實基礎。此次獲獎不僅是對汽車之家在積極完善公司治理體系、提升治理水平方面的肯定，更是對其在可持續發展領域所取得的顯著成就的認可。

汽車之家在ESG領域的實踐與成果也榮獲了權威組織的認可，近兩年，汽車之家MSCI（明晟）ESG評級和標普S&P Global CSA的問卷評分均獲得顯著提升。在踐行可持續發展理念上，汽車之家積極倡導綠色出行新風尚，響應國家汽車「以舊換新」和「新能源汽車下鄉」政策，通過線上與線下結合的營銷方式推廣新能源汽車，助力汽車行業減碳增效。此外，汽車之家還熱心投身於社會公益事業，通過慷慨捐贈、組織志願服務、開展青少年知識科普活動等多種方式回饋社會，生動詮釋了企業的社會責任與擔當。

展望未來，隨着全球對ESG議題的關注度不斷提升，亞洲企業社會責任獎的影響力將進一步擴大。汽車之家也將繼續發揮示範引領作用，爲亞洲乃至全球的企業社會責任和可持續發展事業作出更大的貢獻。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年6月移動端日均用戶量達到6,791萬，較2023年同期增長8.3%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家