商務部等發佈《汽車以舊換新補貼實施細則》 汽車之家成為重點合作企業

香港2024年4月26日 /美通社/ -- 4月26日，商務部、財政部等7部門聯合印發《汽車以舊換新補貼實施細則》（以下簡稱「細則」），對汽車以舊換新的補貼範圍和標準、補貼申報、審核和發放等做出了明確指導。同日，汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM；港交所代號：2518）、北汽集團、交通銀行、郵政儲蓄銀行等作為重點合作單位代表受邀出席在北京中國國際展覽中心舉辦的「消費品以舊換新暨北京國際汽車展宣介會」。該活動由商務部市場運行和消費促進司指導，中國國際貿易促進委員會汽車行業分會主辦，中國汽車流通協會協辦。

細則指出，印發之日至2024年12月31日期間，報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前註冊登記的新能源乘用車，並購買符合節能要求乘用車新車的個人消費者，可享受一次性定額補貼，最高補貼1萬元。

中國國際貿易促進委員會汽車分會會長王俠在開幕致辭中指出，汽車產業作為國民支柱產業，具有很強的產業拉動作用。汽車產業以舊換新政策的提出，將極大激發汽車消費的活躍度，推動整個汽車產業繁榮發展。

商務部市場運行和消費促進司一級巡視員耿洪洲表示，汽車以舊換新是一項系統工程，需要政府和企業聯動，各方協同，形成政策組合拳。目前各地已經迅速行動起來，上海、山東等地已經出台了相關的政策，很多汽車廠家、經銷商以及相關平台企業、金融機構也推出了具體的支持政策，本土汽車以舊換新的大合唱正在形成。

汽車之家黨委書記、CEO吳濤表示，作為全國領先的汽車消費一站式服務平台，汽車之家圍繞用戶「看車、買車、用車、換車」的汽車消費全生命週期需求，攜手平安集團及各類合作夥伴，構建線上+線下相融合的全鏈路一站式解決方案。公司將積極響應國家政策，充分發揮平台優勢，宣傳相關政策、承接細則要求，協同車企、平安給予消費者真優惠、真福利，同時精準觸達符合以舊換新補貼條件的車主用戶，通過自身及合作的線下網絡提供優質的賣舊買新服務，助力汽車消費市場蓬勃發展。

汽車之家將在線上開闢「以舊換新」專題頻道，匯聚全國各地政策優惠、汽車廠商優惠、之家平台優惠等，持續幫助消費者瞭解並獲取最全面的以舊換新優惠。

自5月起，汽車之家將開啟「百城煥新購車節」，攜手多家主流車企，以創新的線下體驗中心形式，設計覆蓋全國的多條線路，將以舊換新政策和主流品牌車型帶到消費者家門口。同時聯動平安產險，對購車用戶提供贈險和服務包，包括出行意外險、洗車券等隨車和出行的免費套餐，為投保用戶額外補貼汽車保養權益，讓汽車消費者享受更多實實在在的優惠。

在國家政策的鼎力支持與《汽車以舊換新補貼實施細則》的精準指導下，中央政府、行業協會、車企以及互聯網平台等多方力量將攜手並進，共同推動汽車以舊換新政策的深入實施。此舉不僅有望激活一個規模達萬億元的巨大市場空間，更將進一步塑造產業競爭的新優勢，為汽車消費市場的持續健康發展注入強勁動力。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。根據QuestMobile數據，2023年12月移動端日均用戶量同比提升25.4%，達到6,819萬。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家