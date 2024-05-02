「百城煥新購車節」開啓 汽車之家攜手平安產險助力汽車產業新質生產力提升

香港2024年5月2日 /美通社/ -- 4月27日，汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM；港交所代號：2518）攜手中國平安財產保險股份有限公司（以下簡稱「平安產險」）在京共同舉辦「百城煥新購車節」啓動儀式。平安產險黨委書記、董事長兼CEO，汽車之家董事長龍泉；汽車之家黨委書記兼CEO吳濤；商務部相關司局有關負責同志；中國汽車工業協會副總工程師許海東等重磅嘉賓出席了本次啓動儀式。「百城煥新購車節」不僅是新能源汽車消費促進的又一創新里程碑，更是助力汽車產業新質生產力提升和「以舊換新」政策落地的生動實踐。

汽車產業是國民經濟的重要支柱產業。4月26日，商務部、財政部等7部門聯合印發《汽車以舊換新補貼實施細則》（以下簡稱《細則》），對汽車以舊換新的補貼範圍和標準、補貼申報、審核和發放等做出了明確指導。

龍泉強調：「激活新能源汽車消費內生力，要在政策的引領下，以產業協同、生態協同，全鏈路深入新能源汽車消費生命週期，做好面向廠商的賦能，讓成交高效，做好面向用戶的服務，讓購車無憂。」

「今年4月，新能源汽車滲透率首度超過50%，呈現出旺盛的市場需求與強勁增長力。汽車之家攜手各方合作夥伴推動新能源汽車普及正當其時。」 許海東在發言中提到。

創新驅動 打通堵點

持續推動新能源汽車消費增長，很多城市有巨大發展潛力。如何擔負時代使命，把握市場機會，打通新能源汽車消費的最後一公里？本次汽車之家攜手平安產險共同打造「百城煥新購車節」項目，以覆蓋線上+線下的全週期汽車消費體驗助力政策快速落地。

吳濤表示：「『百城煥新購車節』同時結合汽車之家自身平台優勢和平安產險生態資源優勢，以平安產險強大的線上資源及線下服務運營團隊為支撐，通過汽車之家空間站和創新的全息大篷車，將主流品牌和車型的優惠價格和二手車置換服務等帶到消費者家門口。」

汽車之家高級副總裁兼天天拍車董事長楊嵩在啓動儀式上介紹：「本次活動中，汽車之家將攜手多家廠商，以創新的線上+線下體驗形式，設計覆蓋全國華北、華南、西南等地區100餘座新線城市的靈活線路，努力促進中國汽車消費發展。」平安產險從用戶需求和購車場景出發，針對本次項目推出了試乘試駕險，保額達20萬元，為車主試駕過程提供保障。

本次項目能夠為廣大消費者提供家門口沉浸式看車、多品牌對比試駕、現場專業答疑等創新實用的服務體驗。同時，本次項目也能幫助主機廠在很多城市快速提升品牌認知，以創新舉措為合作夥伴帶來高效增長機會，實現切實的提質增效。

讓優質服務深入新能源汽車消費全生命週期，是本次項目的一大亮點。購車節活動現場配備專業檢測師，助力用戶免費檢測二手車，並通過面向全國的競拍，實現極速成交，讓「賣舊買新」便捷有方。

與此同時，針對日益增長的新能源車市場，平安產險旗下平安好車主App從用戶用車、養車需求出發，積極鏈接新能源車企、充電運營商等，通過搭建新能源專區，構建用電服務矩陣，提供充電樁服務網絡、電池安全檢測、新能源修車等專屬服務能力，讓車主享受更年輕化、科技化、便捷的一站式服務體驗。目前好車主平台上充電服務已覆蓋超70萬個充電樁，讓車主隨時隨地優惠充電。

高效賦能 攜手共贏

在國家政策的鼎力支持與《細則》的精凖指導下，中央政府、行業協會、車企以及互聯網平台等多方力量將攜手並進，共同推動汽車以舊換新政策的深入實施。此舉不僅有望激活一個規模達萬億元的巨大市場空間，更將進一步塑造產業競爭的新優勢，為汽車消費市場的持續健康發展注入強勁動力。

讓新能源汽車到更廣大的市場去，也是推動地方經濟高質量發展，助力新能源汽車企業持續發展新質生產力的重要一環。為持續激發消費潛力，進一步拉動新能源汽車消費增長，這些年來，平安產險圍繞新能源車風險特點，研發專屬保障；同時，持續在新能源、無人駕駛、里程保險等新車險細分領域儲備核心技術，推動產品和服務創新，滿足客戶多樣化需求，為新能源車主保駕護航。

過去一年，汽車之家不斷拓展「之家朋友圈」資源，與多方合作夥伴攜手共同推動中國汽車產業的創新升級與高質量發展。本次「百城煥新購車節」是汽車之家面對消費需求開拓的更進一步探索，將進一步匯聚新能源汽車產業資源，為下沉市場開闢汽車消費新增量。

作為汽車消費在線服務平台，汽車之家圍繞用戶「看車、買車、用車、換車」的汽車消費全生命週期需求，攜手平安集團及各類合作夥伴，共同構建線上+線下打通的全鏈路一站式解決方案，提供省心、省時、省錢的服務體驗。面對時代使命與市場機遇，汽車之家堅持服務用戶的初心，積極響應國家政策，深刻洞察合作夥伴需求，將積極響應國家政策，充分發揮平台優勢，給與消費者真優惠、真福利，同時通過自身及合作的線下網絡提供優質的賣舊買新服務，精凖觸達相關用戶，助力汽車消費市場蓬勃發展。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。根據QuestMobile數據，2023年12月移動端日均用戶量同比提升25.4%，達到6,819萬。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家