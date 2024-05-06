聚焦新車熱點 汽車之家創新引領北京車展新風向

香港2024年5月6日 /美通社/ -- 2024年4月25日，第十八屆北京國際汽車展覽會隆重開幕。千餘家國內外汽車產業相關企業参与此次車圈盛事，展示了全球最前沿的汽車科技和設計理念，吸引了眾多汽車愛好者、消費者、國內車企和媒體的關注。作為中國領先的汽車互聯網服務平台，汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）在本次車展期間通過內容和玩法的全面升級，為用戶呈現了一場「全面、極速、專業、多元」的車展盛宴。

聚焦新車熱點 創新內容玩法引行業新風向

在北京車展發佈的200多款新車中，汽車之家車型庫實現了100%全覆蓋，通過高清實拍圖片、沉浸式全景VR，以及熱門車新老對比、同級對比視頻等多元的結構化工具與內容，第一時間為用戶提供新車信息。同時，圍繞用戶最關心的熱門新車，汽車之家在內容報道和產品體驗上采用了豐富的創新舉措，旨在為用戶提供更專業、更多元的看展體驗。

定位於「車展新車，一站全覽」，汽車之家打造全新直播矩陣， 車展期間由資深編輯、專家大咖、車主達人組成的直播主持天團9天176小時不間斷直播，為用戶呈現了一場專業、高品質新車直播盛宴。展前除「探館揭秘」外，還全新打造了「北京車展超級夜」，直擊品牌之夜首發新車；汽車之家編輯攜車圈及跨界大咖兵分兩路，為用戶專業解說重磅新車並實時捕捉車展熱點，直擊車展一線動態；此外，本次直播還覆蓋了車展現場八大場館49個品牌官方發佈會，第一時間揭秘新車信息。截至5月4日，直播全網觀播量已達2129萬，全網互動量達128.8萬。

為了滿足不同用戶的看車需求，汽車之家重點策劃了近百組重磅車型的巔峰對決內容，從產品的綜合實力以及智能化水平等多角度專業解析；同時，由20多個創作者組成的車展先鋒報道團為用戶帶來了多角度的新車解讀。專業編輯及創作者多元觀點深度剖析各款車型的優勢和特點，為用戶提供更好的購車決策支持。

在產品體驗層面，汽車之家將內容與垂域大模型結合，打造新車評價智能分析系統，在車展期間全新上線「新車熱榜」及「話題榜」，構建新車運營差異化壁壘，為用戶提供全新線上逛展體驗以及便捷的看車選車服務。

線上線下雙管齊下，用戶互動體驗精彩紛呈

為了給用戶帶來更為精彩紛呈的車展體驗，汽車之家精心策劃並推出了一系列豐富有趣且極具吸引力的用戶活動，極大地激發了用戶的參與熱情。

汽車之家論壇在線上特別設置了「北京車展你最關注哪款車」等 19 個熱門話題，引發了廣泛關注與討論，閱讀量超過 1200 萬。同時「百人看車團」活動也在線下火熱開展，論壇達人帶領著社區粉絲們一同組團逛展，讓大家能夠在車展現場盡情地看車、選車，暢享北京車展新車盛宴。

與此同時，汽車之家在展台現場為用戶推出了一系列豐富多彩的活動。選車工具體驗、空間站「之家超級購」補貼活動，以及汽車之家聯動「平安產險」推出的五一出遊福利等活動，幫助用戶選車的同時提供了購車權益和補貼福利。

此外，汽車之家公益行動也再度發力，4月27日「無限少年團——2024 北京車展主題科普行」活動在汽車之家展台順利舉辦，科普課堂現場開講，弘揚汽車文化，為提升廣大青少年科學素養做出積極貢獻。

共話內容生態及行業趨勢，推動行業健康發展

車展期間，為建設更加良好的創作者生態，汽車之家發起以「讓創作更具價值」為主題的沙龍，與100多位汽車內容創作者就內容消費趨勢、內容創作方向以及商業合作模式等話題展開深入交流。同時，與39位企業高層展開對話，就降價潮中汽車市場發展走勢、中國品牌出海新趨勢以及新能源品牌面臨的機遇與挑戰等話題進行深入探討，共同為中國汽車產業健康發展獻計獻策。

2024 北京車展，汽車之家通過專業高品質的內容矩陣、創新工具體驗以及豐富多元的活動，在滿足用戶第一時間看新車的同時，成功構建了一個集專業性、趣味性與互動性為一體的觀展新模式。未來，汽車之家將持續提供專業、高品質、多元的內容與產品體驗，助力用戶購車決策，為汽車行業發展貢獻力量。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。根據QuestMobile數據，2023年12月移動端日均用戶量同比提升25.4%，達到6,819萬。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家