Tanzdrama Wing Chun fesselt auf Chinas wichtigster Kulturmesse und steht vor seinem Europadebüt

SHENZHEN, China, 24. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Bericht von Xinhua Silk Road:

A poster of the dance drama Wing Chun.

Das Tanzdrama Wing Chun stahl die Show auf der 20. China (Shenzhen) International Cultural Industries Fair, die in Shenzhen, China, stattfand, und unterstrich damit seine herausragende Stellung in der kulturellen und kreativen Landschaft. Die Aufführung zog die Aufmerksamkeit zahlreicher internationaler Delegationen auf sich, darunter Vertreter der Künstlergewerkschaft Russlands, der Handelskammer Edinburgh und der Wirtschaftsvereinigung China-Spanien, und schuf eine neue und ansprechende Plattform für den kulturellen Austausch und das gegenseitige Verständnis zwischen chinesischen und internationalen Gemeinschaften.

„Ich finde, dass Wing Chun eine wirklich unverwechselbare und bemerkenswerte Kunstform ist. Seine Essenz, die aus dem reichen Fundus der chinesischen Kultur und Philosophie schöpft, ist mir sehr vertraut. Ich schätze diese Kunstform sehr und verstehe die tiefen Gedanken, die sie vermittelt", sagte ein Zuschauer aus Singapur, nachdem er die Aufführung gesehen hatte. Er fügte hinzu: „Wing Chun integriert nahtlos Tanz, Kampfkunst und kulturelle Elemente und bietet einen einzigartigen Einblick in Chinas traditionelle Kultur und zeitgenössische Kunstfertigkeit."

In einer exquisiten Darstellung der kulturellen Synthese verbindet Wing Chun meisterhaft orientalische Traditionen mit der Lebendigkeit moderner Kunstfertigkeit und schafft so eine fesselnde Erzählung, die Kampfkunst und zeitgenössischen Tanz miteinander verbindet. Seit seiner Premiere im Dezember 2022 hat Wing Chun mehr als 150 Mal auf der Bühne gestanden und mehr als 30.000 Zuschauer an verschiedenen asiatischen Orten mit seinem unverwechselbaren orientalischen Charme verzaubert.

In der zweiten Hälfte dieses Jahres wird Wing Chun sein Debüt auf der europäischen Bühne geben und eine Tournee mit Terminen im Vereinigten Königreich, Frankreich und Russland starten. Dies stellt eine bedeutende Erweiterung der Produktion dar, die darauf abzielt, das westliche Publikum mit den traditionellen chinesischen kulturellen Praktiken und Kampfkünsten vertraut zu machen und den unnachahmlichen Charme der chinesischen Kultur zu betonen.

Die diesjährige Messe bietet eine Erweiterung der Ausstellungsfläche auf 160.000 Quadratmeter, die sich auf acht Hallen am Hauptveranstaltungsort verteilt, darunter die Kulturwirtschaftshallen A und B, die Halle für immaterielles Kulturerbe - Kunst und Kunsthandwerk und die Halle für internationalen Kulturhandel. Mit Ausstellern aus 60 Ländern und Regionen und Besuchern aus 108 Ländern hat die Veranstaltung weltweites Interesse geweckt. Sie ist ein Beweis für die große Anziehungskraft und die Bedeutung der Veranstaltung für die Förderung internationaler kultureller Beziehungen.