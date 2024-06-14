中國移動香港發布粵港澳大灣區數字尊享權益生態平台 推出首批大灣區數字優惠權益

中國移動香港董事兼行政副總裁 雷立群先生於活動上表示：「2024年是粵港澳大灣區旅遊業全面復甦的一年，香港特區政府即將推出『旅遊業發展藍圖2.0』，融入智慧旅遊的新元素，讓傳統旅遊插上數字科技的『雙翼』。CMHK作為香港通訊科技領先的營運商，正式推出大灣區數字尊享權益生態平台，面向大灣區生活領域開放賦能，助力生態夥伴實現數字化服務升級，並通過便捷的信息服務精準直達目標客戶，架構起大灣區企業與客戶之間的『粵港澳數字消費空中航線』，提升三地之間的數字消費體驗和規模，助推大灣區數字經濟融合發展。」

CMHK 大灣區數字尊享權益生態 全面推動大灣區旅遊發展

為了滿足大灣區旅遊一體化新需求，CMHK特別夥拍超過100間機構及品牌，為CMHK及內地用戶帶來超過1,000個涵蓋大灣區內出行、娛樂、購物、餐飲、住宿等行業的豐富尊享權益[1]，讓中國移動用戶能夠一站式獲取源源不絕的特別優惠，其中香港中國旅遊集團、海洋公園公司、澳門網絡傳媒發展有限公司更應邀出席及分享。

香港中旅集團港澳業務部副總經理 程春華先生表示：「今次與CMHK旗下客戶服務平台MyLink合作，通過跨界合作的方式，為大灣區居民以及來到大灣區的遊客提供更全面、更舒適、更優惠的跨境旅遊服務，共同推進大灣區的有機融合。展望未來，隨著『港人北上』消費熱潮到來，內地、香港從『單向奔赴』轉向『雙向奔赴』，大灣區文旅互聯互通變得前所未有的緊密。『共用發展，改善民生』是大灣區建設的一項基本原則，『宜居宜業宜遊的優質生活圈』是大灣區建設的五大戰略定位之一。相信本次『大灣區數字尊享權益生態平台』的發布能夠進一步促進三地交流，為大灣區旅客提供優惠和便利，推動粵港澳大灣區的文化融合和共同發展。」

海洋公園公司營業、市務及節目執行總監 蕭學軍女士表示：「疫情後，有見旅客出行模式有莫大的轉變，其中內地訪港旅客較以往更為追求深度且多元化的旅遊體驗，旅客在訪港前均瀏覽各大社交媒體及旅遊資訊平台，自行搜索特色旅遊景點，以安排更地道、更有文化特色的行程，相信今次『大灣區數字尊享權益生態平台』的推出，將會吸引很多準備訪港的旅客登入。作為合作夥伴之一，海洋公園將會透過平台以推送旅行及票務資訊至大灣區、以至全中國內地的旅客，未來更將會推出更多不同的體驗、餐飲、門票等的專屬活動推廣。」

澳門網絡傳媒發展有限公司董事長 江海濤先生表示：「隨著旅遊熱潮回暖，浮現了遊客面臨的三個難題，包括旅遊資訊雜亂，如錯過最新旅遊資訊、不熟悉當地最新熱點旅遊專案等；其次是福利優惠搜集困難，對比各種商品和優惠已花費了不少時間；然後是在旅遊購物過程中提著大包小包的行李，大大降低了旅途的舒適度。為此今次與中國移動香港合作推出第一批針對赴澳遊客的數字尊享權益，不但將澳門旅遊的熱門產品和大額紅包透過平台加入至用戶的尊享權益中，讓用戶直接用積分換購；另外，更將澳覓團購嵌入 MyLink平台，讓用戶可以索取至抵價格購買到涵蓋吃喝玩樂的一系列旅遊產品。未來，更計劃打造拼團專區，將優質價格的特色產品集中起來，讓遊客在平台上直接一鍵下單並配送到指定地點，讓旅客無需再奔波，體驗無憂旅遊。」

首批尊享權益包括：中旅巴士車票折扣券、噴射飛航船票滿減券、海洋公園門票折上折、Costco全球電子會籍、美心西餅及東海堂電子折扣券等，滿足不同旅客需求。無論用戶來自哪裡，只需下載MyLink手機應用程式並免費登記成為會員，即可享用一系列大灣區數字尊享權益， MyLink將會不斷加入更多尊享權益，實現無縫且優質的灣區生活。

中國移動集團為加速實現從傳統資訊服務到智慧服務全面升級，對視頻彩鈴、5G新通話等20餘款戰略產品開展AI+升級，CMHK作為中國移動大灣區重要的一部分，將以數字尊享權益生態平台，賦能大灣區旅遊業、服務業及零售業等，融入AI+數智服務，透過數字尊享權益平台推送給中國移動10億流動客戶及香港MyLink 750萬用戶，更快捷進行跨區業務拓展，為企業夥伴提供了精準推廣至用戶的渠道。

參展 第 38 屆香港國際旅遊展 推出會場限定優惠

CMHK於第38屆香港國際旅遊展設有攤位（Hall1D展廳 - 展覽攤位S105），有專員為大家詳細介紹大灣區數字尊享權益，親身教授使用方法，更特別設有會場限定禮包，用戶只需$49.9就可以選購總值$476的權益包[2]。另外，新客戶到會場內上台CMHK 最新「5G一咭兩地服務計劃」可獲贈總值超過$1,200禮遇[3]。

第38屆香港國際旅遊展 - 中國移動香港攤位 日期 6月14日（五） 6月15日（六） 6月16日（日） 公眾開放時間 下午2時至下午6時 上午10時至晚上7時 上午10時至下午5時 地點 香港灣仔會議展覽中心1D號展館S105展覽攤位 （香港灣仔博覽道1號）

有關MyLink 手機應用程式詳情，請瀏覽：

https://www.hk.chinamobile.com/tc/home/customer-service/my-link

圖片下載：

20240614_CMHK_ITE - Google Drive

關於中國移動香港有限公司

中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司（簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球500強」企業，香港聯交所股份代號：941；於1997年1月正式提供服務，成為全港首個PCS流動網絡商。

作為全球最多客戶流動網絡品牌*，公司透過5G、4G LTE及3GHSPA等技術為客戶提供創新及多元化的通訊服務，包括話音、數據、IDD及國際漫遊等，並一直致力發展5G與人工智能、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合，幫助各行各業實現5G的應用，推動大灣區智慧城市群建設與發展。

*中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。截至2023年12月31日，中國移動有限公司在全球擁有最多流動網絡客戶。

[1] 所有優惠活動均受條款及細則約束，詳情請下載MyLink手機應用程式。 [2] 優惠活動均受條款及細則約束，詳情請下載MyLink手機應用程式。 [3] 禮遇包括繽紛大灣區隨心選權益包（價值：$512）、40,000 MyLink積分（價值：$400）及 ONE Home Lite 65W GaN 旅行插座（零售價：$298）。

SOURCE 中國移動香港