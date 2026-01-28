第五屆中國移動「梧桐盃」數智創新大賽（港澳台及國際賽區）決賽暨頒獎典禮隆重舉行

中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁王大越先生在活動上致辭表示：「作為香港數智化轉型的重要推動者，中國移動香港始終致力於培育創新人才、賦能科創生態。我們長期舉辦不同賽事，積極孵化了眾多落地項目，收穫了業界與學界的廣泛認可。為了引導參賽者走向更深層次的實踐與創造，我們在賽題設計與評價上不斷突破創新。以本屆『梧桐盃』為例，賽題不僅關注方案的創意構思與現場表現，更著重考察團隊將創意轉化為實際產品、實現技術與場景深度融合的落地能力。」展望未來，中國移動香港將繼續穩步推進「梧桐盃」賽事，積極響應國家「AI+」行動與中央國企數智化轉型的號召。王大越先生續道：「我們也期待與更多高校深化合作，將大賽沉澱的實踐經驗與平台資源轉化為可持續、可複用的育人體系，共同拓展產教融合的廣度與深度，為中國移動乃至整個行業持續輸送更多兼具創新視野與實戰能力的卓越數智人才。」

中國移動國際有限公司董事兼行政副總裁楊猛先生在致辭中表示，「梧桐盃」得名於中國移動「梧桐大數據」，寓意「栽下梧桐樹，引來金鳳凰」，初衷是依托中國移動海量數據，賦能高校、培育青年人才。本届「梧桐盃」首次擴展到港澳台及國際賽區，吸引來自新加坡、馬來西亞、泰國等多地超50名青年學子參賽，依托香港特別行政區地緣優勢推動跨境數據互通，既是中國移動深化全球化佈局的實踐，更是響應國家「AI+」行動的具體實踐。楊猛先生透露，後續將通過「梧桐鴻鵠平台」向高校輸送大數據能力，推動企業數據與校園學習、青年就業深度融合；並期待晉級團隊在全國總決賽中與各省市區的佼佼者同場競技，切磋互鑑，在更大舞台上綻放數智光彩。

本屆大賽報名反響熱烈，共吸引了106支團隊、共189名同學的踴躍參與。經過嚴格評審，最終有11支優秀隊伍晉身決賽，參賽項目跨越多元領域，充分展現了年輕一代對創新科技的熱忱，以及其豐沛的創造潛力與前瞻性的技術思維。從三大賽道中脫穎而出的優勝隊伍，不僅獲得賽事殊榮，更將代表中國港澳台及國際賽區前往內地參與全國總決賽，與來自全國各地的頂尖創新團隊匯聚一堂，進行更深層次的交流與切磋。

第五屆中國移動「梧桐盃」數智創新大賽（港澳台及國際賽區）優勝隊伍資料

智能體賽道

冠軍隊伍: 煉丹大師 項目：CMHK新上台業務辦理助手 項目簡介：本項目是針對新港漂面臨的業務辦理「決策難、服務斷層」痛點設計的CMHK新上台業務辦理助手。專案構建了「大模型語義推理 + 確定性邏輯校驗」的雙引擎架構，解決了通用模型在推薦以及資費計算上的幻覺難題。系統實現了從需求洞察、精准薦卡到出單繳費的「對話即辦單」全鏈路閉環，助力CMHK打造零門檻、零誤差的數智化服務新體驗。 亞軍隊伍: Gunners 項目：CMHK智慧入網服務終端（紫荊智聯） 項目簡介：紫荊智聯是一款專為大灣區跨境場景打造的狀態鎖定智慧入網終端。針對西九龍樞紐的連接痛點，系統首創六階段鎖步架構，通過工具耗盡與知識錨定技術，杜絕AI幻覺，實現從需求匹配到簽約的合規閉環。該方案將入網轉化率提升275%，運營成本降低99%，並生成可審計的數位憑證，以確定性AI重塑跨境連接新標準。 季軍隊伍: 從容應 項目：基於多智慧體協同與知識庫檢索的運營商智慧上台辦理助手 項目簡介：本專案針對港澳跨境使用者通信服務辦理痛點，構建基於多智慧體協同與知識庫檢索增強的運營商智慧上台系統。通過主控調度與單階段智慧體職責解耦、完成信號驅動狀態機等創新設計，實現需求採集至合約生成的端到端閉環服務，有效提升辦理效率、降低運營成本，為複雜業務流程智慧化提供了可複製的技術範式。

AI+安全賽道

冠軍隊伍: NUS or NSS? 項目：基於Agent-GBDT的全鏈路反詐態勢感知決策系統 項目簡介：該專案針對香港學生電信詐騙高發的痛點，提出了「基於Agent-GBDT的全鏈路反詐態勢感知決策系統」。方案融合了即時態勢監控大屏、LLM智慧決策Agent與XGBoost等演算法模型，通過精准構建高危學生畫像與詐騙分子特徵，深入挖掘香港移動套餐弱點和詐騙分子觸達模式，使得反詐工作實現了從「事後追溯」向「事前防控」的轉變，高效彌補了反詐工作薄弱環節。專案同時計畫封裝為標準化反詐能力包接入中國移動中台，填補現有能力空白，降低反詐建設成本。 亞軍隊伍: 寂寞的人聽著傷心的歌 項目：校園反詐系統 項目簡介：本項目聚焦香港校園電信詐騙，搭建校園反詐系統；基於多來源資料，通過規則引擎與XGBoost模型構建多層防控體系，結合Llama 3.3大模型生成智慧干預話術，實現風險識別、分級處置與主動干預；兼顧隱私合規與精准防控，有效降低人工成本，為校園安全提供高效解決方案。 季軍隊伍: Cipher-8eftWm 項目：智禦電詐 項目簡介：該專案旨在利用運營商數據和機器學習演算法構建一個動態演進的校園精准反詐防禦生態並以web平台的視覺化呈現，通過「高危學生檢測」與「詐騙號碼檢測」建立雙重防線，引入了基於AI智慧體的定向流式檢測系統，能夠即時捕捉互聯網資訊並生成面向人類與系統的「雙路報告」，有效填補了通用反詐系統在校園垂直領域的時效性空白。

AI+數據賽道

冠軍隊伍: Omni 項目：MetaTrade：基於多模態智慧感知與在途貿易資產動態金融化的跨境貿易金融系統 項目簡介：MetaTrade是針對萬億級貿易融資缺口打造的AI原生多模態跨境金融系統。專案首創「感知-認知-決策」一體化架構 ，融合DeepSeek-OCR與Qwen3-VL (VACOT)實現複雜單據的金融級精准提取，利用Agentic RAG穿透深層合規盲區。系統通過AI預言機驅動的RWA動態治理技術，將沉睡的在途貨物轉化為可拆分、即時定價的鏈上資產，成功將企業融資週期從50天壓縮至24小時，重構全球數字貿易的信任基石。 亞軍隊伍: 祝成雙成 項目：基於AI與RWA協定的跨境貿易融資平台 項目簡介：聚焦跨境貿易紙質提單信任黑盒，資產沉睡，流轉低效痛點，打造基於AI與RWA協定的融資平台。通過KYC認證、AI審核驗證、鑄造鏈上RWA資產，實現物流、貨權流、資金流合一，大幅縮短資金佔用週期，為跨境貿易提供高效、安全的融資解決方案。 季軍隊伍: cityu-cs 項目：基於AI+SFT的跨境貿易提單數位化與融資平台 項目簡介：本專案聚焦跨境貿易中紙質提單效率低、融資難的問題，提出一套基於多模態AI、區塊鏈與SFT的資產數位化與融資平台。通過智慧提單識別、鏈上確權、可拆分資產映射及隱私保護機制，實現真實貨權的數位化流通與金融可用，顯著提升中小企業融資效率，構建可信、可擴展的貿易金融基礎設施。

有關第五屆中國移動「梧桐盃」數智創新大賽（港澳台及國際賽區）賽事詳細資料，請瀏覽以下網站: https://bigdata.10086.cn/honghu/hhweb/#/home

-完-

關於中國移動香港有限公司

中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司（簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球500強」企業，香港聯交所股份代號：941；於1997年1月正式提供服務，成為全港首個PCS流動網絡商。

作為全球最多客戶流動網絡品牌*，公司透過5G SA/NSA、4G LTE等技術為客戶提供創新及多元化的通訊服務，包括話音、數據、IDD及國際漫遊等，並一直致力發展5G與人工智慧、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合，幫助各行各業實現5G的應用，推動大灣區智慧城市群建設與發展。

*中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。截至2024年12月31日，中國移動有限公司在全球擁有最多流動網絡客戶。

關於中國移動國際有限公司

中國移動國際有限公司（China Mobile International Limited，CMI）成立於2010年，總部位於香港，是中國移動面向全球開展國際化運營的專業公司，目前已在全球47個國家開展業務及相關合作，擁有超100條海陸纜資源，國際傳輸資源超400T，境外PoP點達446個。中國移動堅持創新驅動發展，加快轉型升級步伐，已成為網路規模、客戶規模、收入規模"三個全球第一"，創新能力、品牌價值、公司市值、盈利水準"四個全球領先"的電信運營企業。依託中國移動優勢，中國移動國際有限公司向全球運營商客戶、企業客戶、個人客戶提供全方位的國際資訊服務和優質的解決方案。

SOURCE 中國移動香港