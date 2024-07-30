百萬補貼助推以舊換新 廣德市政府聯合平安產險、汽車之家舉辦線下車展活動

香港2024年7月30日 /美通社/ -- 2024年被稱為「以舊換新」年，在政策鼓勵支持下，各地政府、車企以及互聯網平台等多方力量攜手並進，推動「以舊換新」有效落地。7月26日，安徽省廣德市政府，聯合全國工商聯汽車經銷商商會、中國平安財產保險股份有限公司（以下簡稱：平安產險）及汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM；港交所代號：2518）共同開啟「徽動消費•惠購廣德」汽車消費促進月活動。同時，「百城車展煥新季廣德站」也拉開帷幕，廣德市副市長周改超、廣德市商務局局長張斌及平安產險和汽車之家的相關領導共同出席儀式。

近日，「以舊換新」政策繼續升級，國家發展改革委、財政部等部門聯合舉行專題新聞發布會，明確將安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。安徽省廣德市響應號召，利用政企聯合的方式，快速推動政策落地。

廣德市副市長周改超表示，此次活動是響應促消費工作號召的重要舉措。通過優化消費券發放、舉辦線下車展等措施，將進一步推動廣德市汽車消費市場升級。同時，與平安產險和汽車之家的合作，也為消費者帶來了實惠和便利，實現了政府、企業和消費者的三方共贏。

活動期間，消費者在廣德市參與活動的汽車經銷單位購置7座及以下新能源汽車或家用燃油車，可申請2000-6000元一次性補貼，活動補貼總額為100萬元，並遵循先購先報先得的原則。此次活動借助豐富優質商品和服務補貼，推動線上線下深度融合，因地製宜形成消費熱潮，更好滿足廣德市人民的美好生活需要。

此次活動將開設「以舊換新」專題頻道，匯聚地方政府、汽車廠商、經銷商等多方補貼優惠信息，幫助消費者全面獲取優惠政策。同時，授權汽車之家為廣德市汽車消費促進月活動補貼獨家領取平台，消費者可通過汽車之家App，搜索「廣德購車補貼」進入活動頁面，填寫資料進行實時申報，保障消費者便捷、實時申報。同時，在廣德市商務局的領導下，平安產險聯合汽車之家舉辦的「百城車展煥新季廣德站」活動，把主流品牌和車型、二手車置換服務帶到消費者「家門口」，為廣大消費者提供多重購車補貼優惠組合。

平安產險線上客戶部總經理余為政指出，活動融合平安產險、汽車之家及區域優勢，聯合策劃一系列精彩內容，為消費者提供沉浸式看車體驗和專業的購車咨詢服務，在促進汽車消費的同時，也為地方經濟貢獻力量。

作為全國領先的汽車消費一站式服務平台，汽車之家始終圍繞用戶「看車、買車、用車、換車」的汽車消費全生命周期需求，攜手平安集團及產業鏈合作夥伴，構建線上+線下相融合的全鏈路一站式解決方案。汽車之家網絡運營部高級總監楚迪在致辭中表示，作為此次官方發放補貼的唯一平台，汽車之家從用戶需求和購車場景出發，為消費者帶來真優惠、真福利，同時精準觸達以舊換新補貼條件的車主用戶，有效促進下沉市場經濟發展。

「徽動消費•惠購廣德」汽車消費促進月活動的舉辦，為廣德市廣大消費者提供更加多元、優惠的購車選擇，進一步激發消費潛能，營造出「全民盛惠」的濃厚氛圍。隨著「以舊換新」政策升級，越來越多的地方政府與企業將實現聯動，持續舉辦多層次、多領域的促銷活動，積極培育新型業態，提升群眾消費體驗，提升區域經濟發展。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年3月移動端日均用戶量達到6,939萬，較2023年同期增長8.1%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家