汽車之家舉辦內容大會 發佈三大新內容及兩大共建計劃

目前，汽車之家全網用戶總量超5億，覆蓋超百家汽車品牌，服務2.6萬家經銷商和超10萬家二手車商。當下，面對用戶決策難、車企與車商獲客與渠道等困境，汽車之家攜手平安及合作夥伴深耕全鏈路，推進「線上 + 線下」 生態戰略升級，助力中國汽車產業高質量發展。

三大內容共創模式，加速優質創意落地

活動現場，汽車之家發佈了汽車之家AH+內容品牌及原創內容矩陣、真場景智能評測（AH-IT）、場景化圖庫。此次發佈充分體現了「內容向前、智能向前、看車向前」的理念，旨在還原用戶真實場景，全面覆蓋用車全場景，為用戶提供全新的內容及極佳的產品體驗。

此外，汽車之家還發佈了內容共創計劃。該計劃包含三大共創模式，旨在攜手全網優質汽車創作者，通過整合流量、商業化、頂級創作資源、專業運營及智能數據服務為產品持續賦能，共創汽車內容全新價值。

在IP 共創方面，汽車之家積極聯合全球範圍內百位共創制片人，在汽車智能、性能、技術、文化等方向打造高影響力IP節目；在賽道內容共創方面，基於汽車導購、知識科普、興趣生活方向等15大細分品類，鼓勵優質創作者打造有用、有趣、有價值的內容；在創意聯盟共創方面，邀請行業頭部MCN、內容服務商，在項目策劃、內容創作、全域傳播、線上與線下運營活動展開深入合作，讓好創意落地，從而獲得更優回報，共贏生態價值。

四大共建方向，讓用戶看懂好車

面對用戶與車企之間關於新技術詞彙、新玩法、新場景的雙向痛點，汽車之家發佈「汽車之家行業夥伴共建計劃」，該計劃致力打造一個從企業端到用戶端的智慧中樞，並包含新車內容共建、技術內容共建、品牌文化共建、大事件共建四個方向的共建計劃，通過搭建專業內容，讓用戶深入瞭解產品實力，讓好車被用戶看懂和理解。

汽車之家行業夥伴共建計劃發起人汽車之家黨委副書記、高級副總裁王有東現場發起行業夥伴共建計劃啟動儀式，邀請各行各業夥伴與汽車之家攜手共建，共助行業生態向前。他表示，好車讓用戶看懂，這是汽車媒體和汽車品牌的共同目標。汽車之家扮演著非常重要的技術轉譯角色，既是專家也是管家，將其轉化成通俗易懂的信息，深挖品牌核心技術優勢，融入生活場景觸動用戶。

「汽車之家行業夥伴共建計劃發佈」啟動儀式

當下，汽車行業正處於急劇轉型變革時期，汽車之家作為國內領先的一站式汽車消費服務平台，始終以用戶為中心，認真發揮在專業內容、工具、服務及數據四大方向能力及優勢積累，攜手行業夥伴共創共建；同時，汽車之家融合平安車主生態，積極擴展交易場景，進一步完善「線上+線下」生態戰略升級，挖掘置換市場及下沉市場購買力，為消費者提供「省心、省時、省錢」的便捷汽車消費服務體驗，助力汽車產業高質量發展。

-完-

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年6月移動端日均用戶量達到6,791萬，較2023年同期增長8.3%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

有關本集團更多資料，請瀏覽公司網站

https://www.autohome.com.cn/about/index.html

SOURCE 汽車之家