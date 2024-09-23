香港-東盟協會與各界攜手共賞東盟十國電影及多元文化

香港特別行政區政府署理財政司司長黃偉綸先生，GBS，JP表示：「香港作為中西文化匯聚的地方，以及內地與世界各地的『超級聯繫人』，我們很榮幸能夠與東盟電影結緣。我向所有東盟電影人致敬，他們投入了時間、創意和熱情，為影展帶來多套精彩的電影。我相信他們的努力和才華、對電影的熱情和專注，以及樂於分享經驗，將啟發東盟和香港新一代電影人追隨他們的步伐，達致薪火相傳。」

東盟國家代表暨汶萊駐香港總領事AINATOL ZAHAYU MOHAMMAD女士表示：「東盟各國憑藉多元文化、故事和藝術表演，編織成一幅活力錦繡。而香港一直擔當連接東盟和中國的國際樞紐。除了商業和貿易之外，鼓勵文化交流、分享理念及協同合作也是增強東盟國家與香港及中國內地之間聯繫的重要一環。」她強調：「東盟電影節代表了香港與東盟文化合作的重要里程碑，展現文化交流和共同創作的重要性。東盟電影節借助電影的力量創造共同語言，令觀眾能投入故事、對東盟友鄰國家的生活情景產生共鳴，藉此跨越界限及加強各方聯繫，從而創造能互相理解及欣賞的氛圍。」

香港特別行政區政府「一帶一路」專員何力治先生認為：「『一帶一路』的倡議尤其著重人與人之間的聯繫。電影擁有能夠令人團結、促進尊重與理解、以及觸動心靈的非凡力量，而東盟電影節正正能表現跨文化連結及多樣性。我衷心祝賀香港—東盟協會這個『一帶一路』活動之一今年能夠繼續取得成功。我期望大家一同欣賞電影之餘，更能一同感受我們之間緊密深厚的聯繫。」

香港-東盟協會顧問委員會成員陳智思先生，GBM，GBS，JP表示：「香港以多元的藝術和文化背景而聞名，為遊客和觀眾提供了各式各樣的藝術和節慶活動。隨著很多本地及國際文化和藝術盛事在港舉行，進一步凸顯了香港的活力和豐富的文化色彩。東盟電影節成功展示了東南亞多姿多彩的文化和藝術表達方式，通過不同類型的電影為年輕人提供探索東盟國家文化的機會。我們非常感謝各東盟國家的駐香港總領事館、合作夥伴以及所有參與團體和機構對本屆電影節作出的寶貴貢獻，亦很高興見到加強香港與東盟關係的共同願景得以實現。」

展示東盟的電影實力 深化文化交流

來自東盟國家的電影作品於亞洲及國際市場上越來越受歡迎，許多來自該地區的電影、電影製作人和藝術家的作品備受讚譽和認可。東盟電影節2024展出超過20部電影，當中9部電影製作團隊更有出席映後座談會。部分香港電影業內人士如《淪落人》的導演陳小娟和《過時•過節》的導演曾慶宏，以及本地及東盟國家的學生亦獲邀出席座談會互相交流，共同討論關於地區、文化及跨世代等話題。在座談會上，觀眾對電影創作靈感、文化背景及東盟電影製作團隊對香港觀感等話題展現了濃厚興趣。同時，許多東盟電影製作團隊均表達了他們此次到訪香港及中國內地的興奮之情，盼望日後有機會跨地區合作，進一步交流嶄新創意，為電影業發展注入新的活力。

東盟電影節2024由多個界別攜手推動，包括香港-東盟協會、駐香港東盟國家的總領事館以及其他合作夥伴，包括文化創意產業發展處、M+、亞洲協會香港中心、「一帶一路」辦公室、香港金融發展局、香港貿易發展局、投資推廣署、團結香港基金以及所有參與商會及機構。欲了解更多有關電影節的資訊，請瀏覽東盟電影節2024網站： https://aseanfilmfest.org/。

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網址: https://gallery.sinclaircomms.com/gallery/ASEAN-Film-Festival-2024

密碼: talkofthetown

SOURCE 香港-東盟協會