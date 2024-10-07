港股國慶狂升 華盛証券：開戶激增，投資者情緒高漲

香港2024年10月7日 /美通社/ -- 國慶前，內地推出一連串貨幣寬鬆政策，展開了大規模經濟刺激措施的序幕，港股表現氣勢如虹，數據顯示國慶當週，恒指累升2104點或10.2%，國指累漲856點或11.7%，科指累升773點或17.4%。與此同時，港股的年內表現位列全球主要指數首位，跑贏美國、日本等股市。

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此外，一些外資機構看好中國資本市場，全球最大的資產管理公司貝萊德將其對中國的戰術資產配置，從「中性」上調至「適度超配」。多間機構進一步表示，這次貨幣政策的決心和力度較大，市場情緒逐漸高漲，對市場走勢將從謹慎的看法逐步轉向全面樂觀。從中長期來看，港股走勢將回歸經濟基本面，過去長期低估且明顯受益於政策利好的行業值得重點關注。

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