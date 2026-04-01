華盛証券模擬投資比賽（研究生專場）圓滿落幕

——聯動交易所與資管巨頭 展現強大全球資源整合實力

華盛 CEO 率核心管治團隊出席 佈局新一代金融科技人才儲備

香港2026年4月1日 /美通社/ -- 華盛証券日前於金鐘 Space D 成功舉辦「模擬投資比賽頒獎典禮暨交流分享會」。本次活動不僅是一場學術與實戰的競賽總結，更展現了華盛証券作為香港金融科技領跑者的強大號召力。現場匯聚了香港交易所（HKEX）、納斯達克（NASDAQ）等全球核心交易平台代表，以及南方東英、華夏基金（香港）等資管巨頭，共同見證新一代投資精英的誕生。

核心管治團隊悉數出席 彰顯合規穩健與人才戰略

華盛証券首席執行官李子建先生、首席風控官孫鵬飛先生及人力資源團隊聯袂出席，此高規格陣容在業界同類活動中實屬罕見。作爲領先互聯網券商的代表，這不僅反映出華盛對未來金融人才培育的高度重視，更從側面證實了公司在人才梯隊建設、架構流動性及長遠戰略補給上的深耕細作。

李子建先生在致辭中展現了華盛的宏觀視野：「華盛一直致力於透過技術創新降低投資門檻，而人才正是推動這一切的核心動能。」隨後，首席風控官孫鵬飛先生親自頒發「最佳風控獎」，強調華盛在高速發展的同時，始終將風險管理視為企業發展的「生命線」，展現出互聯網券商中少有的嚴謹合規實力。

整合全球頂尖資源 賦能投資新星

作為深具實力的金融服務平台，華盛証券成功邀得兩大 ETF 發行商龍頭分享前瞻觀點：

南方東英資產管理電商渠道拓展業務代表徐爲女士與華夏基金（香港）產品及戰略部門副總裁李星宇先生，分別就 ETF 市場的深度流動性及資產配置新方向發表專業演講。嘉賓們還分享了「投資如做人」的核心理念，勉勵學員在多變的金融環境中「保持好奇、保持謙卑」，這亦與華盛証券不斷自我迭代、敬畏市場的企業文化高度契合。

從模擬賽事看企業底蘊：科技實力與社會責任

現場氣氛極為高漲，參賽學生對金融就業意向表現出濃厚興趣。華盛証券的人力資源團隊在現場與學員深度交流，體現了公司主動挖掘具備潛力的投資者、培育未來金融中堅力量的長遠眼光。

華盛証券憑藉其自主研發的強大交易系統、對全球市場的深度覆蓋，以及與國際頂尖金融機構的緊密協作，已穩居香港互聯網券商前列。本次比賽的成功舉辦，不僅是華盛科技實力的展現，更是其履行社會責任、完善金融教育體系的具體行動。

關於華盛証券

華盛証券是香港持牌券商（中央編號：AUL711），持有香港證監會授予的1、2、4、5、9號牌照，提供合規、安全、值得信賴的證券服務，嚴謹對待每一筆交易。通過華盛自主研發的交易平台華盛通，為投資者提供全程線上化的港股、美股、A股投資服務，以及流暢、高效的投資體驗。

華盛証券成立於香港，扎根香港，服務香港，秉承「讓投資更清晰」的理念，為客戶提供高質量金融增值服務，滿足多元化投資需求，讓投資者享受全球市場帶來的新機遇。

關於華盛集團

華盛集團是一家領先的科技金融綜合企業，致力於通過技術創新與全球合規佈局，為投資者提供便捷、專業、安全的全球資產配置服務。集團以"金融+科技"為核心驅動力，不斷探索業務邊界，其旗下業務涵蓋證券經紀、財富管理、金融科技研發等多個領域。

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