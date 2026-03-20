為驅動企業高質發展，華盛於高才招聘展出招 "搶"人

香港2026年3月20日 /美通社/ -- 日前，2026春季香港高才招聘展覽會於尖沙咀圓滿舉行。華盛証券作為參展企業之一，積極響應特區政府人才新政，與現場眾多優秀新來港人才深入交流，以實際行動支持香港建設高端人才集聚高地。

響應國家戰略 精準對接高端人才

本次招聘展吸引逾80家企業及超過5000名求職者參與。政制及內地事務局署理局長胡健民致辭時表示，特區政府推出人才新政三年多來，已審批通過逾30萬宗申請，超過27萬名人才抵港。隨著國家「十五五」規劃臨近，香港將進一步發揮匯聚國際高端人才的戰略優勢。

香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍指出，持續舉辦招聘展覽旨在破解人才與崗位錯配難題。華盛証券積極參與其中，正是希望通過精準對接，讓新來港人才的專業優勢得以充分發揮，同時助力企業吸納核心人才，配合國家發展大局。

總裁親臨現場 展現求賢若渴誠意

作為紮根香港的金融科技企業，華盛証券深知人才是企業發展的核心基石。公司由行政總裁李子建先生親率團隊參與招聘，與求職者面對面交流，彰顯管理層對人才招攬的高度重視。

本次招聘，華盛証券釋出多元化職位，覆蓋集團戰略、金融業務前台及中後台支持、技術產品、管理培訓生等多個領域，為不同背景人才提供合適的發展路徑。李子建總裁強調：「人才是推動企業創新與發展的根本動力。我們不僅要為金融科技行業吸納優秀人才，更要為每一位加入華盛的夥伴提供廣闊的成長空間。」

以人才為基石 共創金融科技未來

華盛証券高度重視人才的引進與培養，致力為員工提供系統化培訓、清晰晉升通道及充滿活力的工作氛圍，讓每位人才都能在華盛實現個人價值與職業理想。

未來，華盛証券將繼續秉持「人才強企」理念，配合特區政府人才政策，為香港建設國際高端人才集聚高地貢獻力量。有意者請持續關注華盛証券官方招聘平台，了解更多職位資訊。

關於華盛証券

華盛証券是香港持牌券商（中央編號：AUL711），持有香港證監會授予的1、2、4、5、9號牌照，提供合規、安全、值得信賴的證券服務，嚴謹對待每一筆交易。通過華盛自主研發的交易平台華盛通，為投資者提供全程線上化的港股、美股、A股投資服務，以及流暢、高效的投資體驗。

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華盛集團是一家領先的科技金融綜合企業，致力於通過技術創新與全球合規佈局，為投資者提供便捷、專業、安全的全球資產配置服務。集團以"金融+科技"為核心驅動力，不斷探索業務邊界，其旗下業務涵蓋證券經紀、財富管理、金融科技研發等多個領域。

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