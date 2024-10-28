香港航空啟航第三個泰國航點 每日一班直航清邁

香港2024年10月28日 /美通社/ -- 香港航空第一班來往泰國清邁的全新航班服務於昨天10月27日正式啟航，為旅客提供多個探索泰國北部旅遊熱點的選擇。而開航日子適逢趕上11月泰國的水燈節 ，讓旅客到當地盡情享受多彩多姿的遊行和慶祝活動。

清邁是香港航空繼曼谷和布吉後，於泰國的第三個航點，每日提供一班服務。為慶祝開航，公司於香港國際機場舉辦了慶祝活動。香港航空總裁孫劍鋒先生、泰國駐港總領事吳豐燦（Chaturont CHAIYAKAM）先生、泰國旅遊局香港辦事處處長 Phornmon Chansri 女士、以及香港機場管理局樞紐發展助理總經理莊偉祺先生共同主持儀式。