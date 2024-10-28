香港航空啟航第三個泰國航點 每日一班直航清邁

新聞提供者香港航空
28 10月, 2024, 15:58 CST
香港2024年10月28日 /美通社/ -- 香港航空第一班來往泰國清邁的全新航班服務於昨天10月27日正式啟航，為旅客提供多個探索泰國北部旅遊熱點的選擇。而開航日子適逢趕上11月泰國的水燈節 ，讓旅客到當地盡情享受多彩多姿的遊行和慶祝活動。
清邁是香港航空繼曼谷和布吉後，於泰國的第三個航點，每日提供一班服務。為慶祝開航，公司於香港國際機場舉辦了慶祝活動。香港航空總裁孫劍鋒先生、泰國駐港總領事吳豐燦（Chaturont CHAIYAKAM）先生、泰國旅遊局香港辦事處處長 Phornmon Chansri 女士、以及香港機場管理局樞紐發展助理總經理莊偉祺先生共同主持儀式。
香港航空總裁孫劍鋒先生表示：「泰國航線是我們最熱門航線之一，除了清邁，我們每天分別有五班來往曼谷，以及一班來往布吉的航班，甚受歡迎。加上今年新開通的老撾和峴港，擴大了我們在東南亞地區的整體航線網路覆蓋，並貫徹香港航空對增強一帶一路沿線地區的互聯互通、促進貿易以及文化和經濟交流的目標。」
香港航空往來香港至清邁航班*詳情如下 (所有時間均為當地時間)：
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航線
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航班號碼
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起飛時間
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抵達時間
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運作班次
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香港 – 清邁
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HX749
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1530
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1735
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每日
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清邁 – 香港
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HX750
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1835
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2220
* 航班編號和時間表如有變更，恕不另行通知。
下載高清圖：https://bitly.cx/P6eNw
關於香港航空
成立於2006年，香港航空乃以香港為基地的全服務航空公司，其航線網絡廣泛覆蓋亞太地區30個主要城市，分別與多間航空和渡輪服務公司簽訂聯程協議及代碼共享。香港航空以全空中巴士機隊營運，服務備受國際肯定，自2011年起榮獲國際認可的Skytrax四星級評級。更多資訊，請瀏覽www.hongkongairlines.com 或LinkedIn、Twitter、 Instagram、Facebook、新浪微博、 微信等社交媒體 。
SOURCE 香港航空
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