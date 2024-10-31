連連國際與香港數碼港達成合作 支持更順暢可靠、低成本全球支付的新體驗

杭州2024年10月31日 /美通社/ -- 10月28日，亞洲最隆重的金融科技盛事之一——香港金融科技周2024於香港亞洲國際博覽館盛大開幕。

港股上市公司連連數字旗下品牌連連國際（LianLian Global）作為本屆香港金融科技周的金牌贊助商和數字科技行業代表應邀參展，向世界展示連連在全球支付領域的解決方案與創新產品。

大會首日，連連國際對外重磅發佈一項新的全球收款賬戶服務—LianLian Global Accounts Service（簡稱「LGAS」），旨在幫助中國香港、東南亞等地區的外貿商戶實現一個賬戶管理多幣種資金，輕鬆化解全球收款難題。

具體來說，通過連連的LGAS服務，中國香港、東南亞等地區的外貿商戶無需再單獨開設多個國際銀行賬戶，即可實現將來自不同國家和地區的不同幣種的銷售款項直接收至其當地賬戶，實現資金快速高效安全的流轉，進而大大降低運營成本和提升國際競爭力。

連連國際的LGAS產品突破了外貿收款的傳統模式。其優勢是一個賬戶，輕鬆管理全球資金；成本更低、到賬時效快；收款安全合規，連連基於體系內的60餘張支付服務牌照及資質和自主研發的反洗錢、反欺詐風控系統等，讓跨境支付更有保障。

同日，連連國際還正式宣佈已於日前加入 「數碼港科技網絡（CTN）」。連連國際成為數碼港社群成員後，與數碼港攜手合作，向數碼港社群成員提供總價高達約90萬港幣的「金融科技周獨家優惠」，優惠覆蓋連連國際最新推出的B2B收款解決方案 LGAS等多種產品及服務，讓數碼港社群成員能以相對低的價格享用連連國際的支付解決方案。

連連國際是跨境貿易領域的「深耕者」。通過構建涵蓋收款、付款、收單、匯兌、數字化營銷、運營支持等服務的綜合數字解決方案，打通境內外資金通道，為跨境電商、外貿、服貿、平台和機構等多類型客戶群體解決出海過程中的「收付兌管」難題。

SOURCE 連連國際