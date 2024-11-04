汽車之家研究院參加廣電媒體融合發展大會 深入分析汽車智能化發展新趨勢

香港2024年11月4日 /美通社/ -- 近日，中國廣電媒體融合發展大會——車載視聽主題交流會在北京舉行。汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）受交流會主辦方邀請，出席參與此次大會並做了現場分享。本次活動由中國廣播電視社會組織聯合會、中共北京市委宣傳部、北京市廣播電視局共同主辦，國家廣播電視總局、北京市廣播電視局相關領導出席活動，旨在推動車載視聽技術與汽車製造、互聯網服務、大數據、人工智能等領域的深度融合，進一步加強車載視聽功能的傳播。

現階段，消費者對車載視聽的功能需求愈發多元，為了讓車企更加直觀的瞭解市場趨勢和用戶需求，汽車之家研究院在活動現場做了詳細的分享，通過對新能源汽車智能座艙、視聽配置、語音識別、手勢控制等多維度智能化指標的深入分析，展現新能源車企通過感官沉浸、場景定制、生態互融、情感交互等方式打造車載第三生活空間的成功案例，為新能源車企在競爭空間、比較優勢、市場探索、發展前景等方面提供了前沿的商業化洞見。

汽車之家研究院指出，根據《2024中國智能電動汽車用戶洞察》報告，近年來新能源市場的迅猛增長極大推動了智能化技術的快速發展。具體而言，新能源新車智能化標配率三年實現了翻番，智能座艙標配率從47%大幅躍升至88%。其中，10英寸及以上的中控屏、語音識別以及車聯網等基礎性視聽功能，其滲透率已超過90%，成為消費者購車時的標準配置，為用戶開闢了一個全新的視聽體驗維度。

未來，隨著智能技術的持續演進，智能化配置將更加多元化，用戶對智能化配置，特別是視聽娛樂功能的依賴程度正日益加深。諸如副駕娛樂屏、後排屏幕等創新配置將持續完善，不斷滿足用戶對智能化體驗的更高追求，進一步拓寬並豐富視聽娛樂的新空間。

此外，理想汽車、蔚來汽車、長城汽車作為車企代表，圍繞打造車企如何打造車載智慧視聽空間進行主題分享，為與會者提供車載音頻技術的智能化發展趨勢的洞見。小米、北汽、廣汽、理想、蔚來、特斯拉等多家汽車廠商搭載最新車載視聽技術的車型進行現場靜態展示。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年6月移動端日均用戶量達到6,791萬，較2023年同期增長8.3%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家