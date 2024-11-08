汽車之家與華為鴻蒙簽訂合作 共同構建全場景智慧車生活

香港2024年11月8日 /美通社/ -- 11月7日，中國領先的汽車互聯網服務平台汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）攜手華為在深圳舉辦鴻蒙原生應用交付上架儀式，華為終端雲總裁朱勇剛，汽車之家黨委書記、CEO吳濤出席。儀式現場，華為向汽車之家頒發鴻蒙原生應用上架紀念獎牌，標誌著汽車之家App已完成鴻蒙原生應用的開發，將進一步豐富鴻蒙生態在汽車領域的版圖，為用戶帶來更加智能、高效的汽車生活服務與體驗。

此前，華為正式發佈原生鴻蒙操作系統，成為繼蘋果iOS和安卓系統後，全球第三大移動操作系統，並在生態建設方面取得重大突破。目前，原生鴻蒙實現了手機、平板、汽車座艙等多設備、多場景的互聯互通，鴻蒙生態已匯聚超過10億台設備。此次汽車之家上架HarmonyOS NEXT應用市場，將進一步升級全場景智慧生活體驗，為用戶提供更加智能化的出行裝備。

在儀式現場，華為終端雲總裁朱勇剛表示，相信基於HarmonyOS NEXT獨特的全場景分布式架構、無縫流轉能力和AI大模型等，鴻蒙原生版汽車之家能夠為消費者帶來直接、便利的入口與服務新體驗，同時自身也能獲得連續、智能、高黏性的新流量。未來，希望與汽車之家保持緊密合作，雙方共創共享新商業機會和長期增長空間，共同建設鴻蒙生態。

汽車之家黨委書記、CEO吳濤表示，對於未來與華為共建的鴻蒙新世界充滿了期待，他指出，此次鴻蒙原生應用上架儀式也是汽車之家與華為一個全新合作的開始，後續期待與華為一起，凝聚汽車之家的行業積累和用戶洞察力，共同探索智能汽車時代的全新應用場景，通過不斷創新賦能，致力於為用戶帶來更加安全、舒適、智能的購車與出行體驗。

值得關注的是，汽車之家將創新利用日曆訂閱功能，在新版本的具體應用上，基於自身的汽車直播數據，為用戶提供全新的購車智能化體驗。未來，當用戶在關注某款車型時，汽車之家會根據車型狀態智能創建實況窗提醒，並根據用戶的購車需求調整推送內容的優先級。該功能將確保用戶在整個消費過程中都能及時獲得產品的關鍵信息，從而享受更個性化、便捷的服務，進一步增強購車的便利度和靈活性。

此外，汽車之家App基於HarmonyOS NEXT的原生智能、原生互聯等創新特性，在多終端設備上為用戶提供更合時宜的精準服務。用戶在觀看汽車直播、視頻時可以在手機、平板等設備間無縫流轉，隨時隨地輕鬆掌握信息，無需擔心錯過任何內容。同時，開發者也可以通過其跨端支持屬性，實現一次開發、多端部署，加速實現汽車之家App在鴻蒙生態多終端的全面佈局。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年9月移動端日均用戶量達到7,287萬，較2023年同期增長5.6%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家