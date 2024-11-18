西安鵬瑞利知智照護家園： 全國首家•全球第六以阿爾茨海默病特色醫養結合照護小鎮

西安鵬瑞利知智照護家園與傳統護理機構不同，通過創造一個安全、支持性居住環境，且依山傍水，精心策劃熟悉的舊場景，鼓勵長者保持健康、活躍和參與。

機構位於西安樓觀生態文化旅遊度假區，居住於此的長輩們，能在園區內悠然漫步，盡享自然界的斑斕畫卷：絢爛多彩的動植物群落，湖畔悠然自得的天鵝，噴泉邊潺潺流水細語，與空中悠揚鳥鳴交織成曲，加之果林間飄散的清新果香，每一刻都是感官的盛宴。園區每一角落皆經匠心獨運，旨在通過視覺的盛宴、聽覺的享受、觸覺的細膩、嗅覺的芬芳與味覺的誘惑，全方位喚醒並愉悅每一位居民的五官體驗。

居民也可以通過步行或乘坐公交車前往俱樂部參加日常課程和活動，恢復正常的生活。他們還可以在超市購物，或者在兒童遊樂場、戶外運動和健身房度過時光。項目的郵局、花店、理髮店和咖啡店或書店，讓居民感受到懷舊和溫馨。

西安鵬瑞利知智照護家園還配備了最先進的安全定位技術，全面覆蓋「視頻監控+雙目熱成像」定位監控系統，居民可以在不佩戴任何設備的情況下自由行走，成為一個完整的療愈性環境。

西安鵬瑞利知智照護家園打造以居民為中心的照護體系，包括痴獃照護、康復和護理。除西醫之外，引進世界先進的非藥物干預療法，如多感官刺激療法、音樂療法，包括瑞典布恩音樂，VR體感療法、觸摸療法。居民還可以從運動療法（如太極）、園藝療法、舞韻療法、芳香療法、寵物療法、懷舊療法、認知刺激等療法中受益，增強認知功能，延緩記憶衰退。

與世界各地其他以阿爾茨海默病機構不同的是，西安鵬瑞利知智照護家園在中國，有天然優勢將傳統中醫整合為非藥物干預療法之一，包括「嗅三針」、「中醫藥膳」和「治未病」的結合，為阿爾茨海病居民提供中醫藥特色干預護理。

西安鵬瑞利知智照護家園的阿爾茨海默病多學科醫療專業團隊定期評估居民的健康狀況，並由內部營養師為每位老年人制定個性化和均衡的營養計劃。

來自新加坡失智症機構總裁、會議顧問委員會成員符祥明先生在訪問后說：「西安鵬瑞利知智照護家園的創新模式和專業照護水平真的令人印象深刻，它樹立了一個阿爾茨海默病照護新標準。它是一個專門為阿爾茨海默病長者建立的社區環境，確保住在這裡的居民得到良好的照顧，充足的自由選擇自己的娛樂活動，能夠繼續過有意義的生活。我為這裡的設計概念及照護投入的努力感到驚嘆，尤其是為住在這裡的居民還提供了中西醫結合診療和康復服務，我認為中醫在痴呆症護理中的作用是許多國家都可以向中國學習的領域。我很開心有機會能到西安鵬瑞利知智照護家園參觀，也希望新加坡鵬瑞利集團能與全世界分享在西安鵬瑞利知智照護家園學到的知識和經驗。

大會執行主席屈秋民教授表示：「西安鵬瑞利知智照護家園的成功實踐，不僅展示了中國在阿爾茨海默病照護領域的創新和進步，也為全球同行提供了寶貴的經驗和啟示。其運營模式和服務內容，尤其是在中西醫結合診療、康復以及全周期照護方面的創新實踐，為改善阿爾茨海默病患者的生活質量、延緩疾病進程樹立了新的標杆。我們希望在全球推廣類似的項目，提升阿爾茨海默病照護的整體水平。」

新加坡鵬瑞利集團醫療健康首席執行官陳美蘭女士表示：「西安鵬瑞利知智照護家園整合了中西方最好的服務項目和治療方案，提升中國的阿爾茨海默病護理的標準。整合痴呆症護理、康復護理和護理服務為一體，確立了西安鵬瑞利知智照護家園為全國首家▪全球第六家以阿爾茨海默病為特色的醫養結合照護小鎮的地位。」

陳美蘭女士補充道：「每一位痴獃患者都是一個鮮活的生命，他們曾經為家庭、為社會做出過貢獻，現在他們需要我們的關愛和幫助。因此，我們要以更加飽滿的熱情、更加專業的技能，為他們提供全方位的照護服務，讓他們在晚年生活中感受到溫暖和尊嚴。我們將繼續與全球享譽的合作夥伴、研究人員和機構合作，堅持我們的初心，為住在這裡的居民提供最好的照護服務。」

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關於西安鵬瑞利知智照護家園 (www.pacv.com.cn)

西安鵬瑞利知智照護家園 (Perennial Alzheimer's Care Village Xi'an) 是全國首家▪全球第六家以阿爾茨海默病為特色的醫養結合照護小鎮，位於陝西西安周至樓觀生態文化旅遊度假區，鄰素有「天下第一福地」和「仙都」之稱的秦嶺終南山樓觀台景區。佔地面積超43,000平方米。

西安鵬瑞利知智照護家園將為全國失智症患者尤其是阿爾茨海默病患者提供整體和個性化護理的一站式醫養結合服務。規劃總床位約700床，包含失智專護中心、護理院、康復醫院和國際老年健康管理研究院。機構啟動了中國西北地區的第一個阿爾茨海默病照護培訓基地。西安鵬瑞利知智照護家園擁有世界領先的非藥物干預療法，為認知障礙長者提供國際化的照護服務。

通過精心設計的自然生態環境，利用五感療法幫助長者獲得常規醫療不能達到的療效。匠心打造的俱樂部所、郵局、髮廊、商店、兒童遊樂場和健身區等設施，使居民能夠正常生活。項目配備了最先進的安全定位技術，全面覆蓋「視頻監控+雙目熱成像」定位監控系統，居民可以在不佩戴任何設備的情況下自由行走，成為一個完整的療愈性環境。

西安鵬瑞利知智照護家園推行以人為本的照護理念，為失智症長者創造有意義、健康、積極的生活方式，使其成為中國阿爾茨海默症護理和養老領域的引領者。

關於鵬瑞利集團有限公司 (www.perennialholdings.com)

鵬瑞利集團有限公司（以下簡稱「鵬瑞利集團」）總部位於新加坡，是一家集房地產和醫療健康於一體的綜合性集團公司。作為房地產持有、開發和管理者，鵬瑞利集團戰略定位於大型交通導向型開發項目（以下簡稱「TOD」），投資遍佈於中國、新加坡、馬來西亞和印度尼西亞，物業總建築面積近740萬平方米。鵬瑞利集團作為醫療健康服務持有、運營和管理者，旗下有三大核心業務板塊，分別是醫院和醫療中心、醫療健康綜合體管理及綜合養老服務。在中國，業務遍及13個城市並擁有超過23,000張床位，包括約13,000張運營床位和超過10,000張在建床位。在新加坡，鵬瑞利集團將運營擁有300多個床位的新加坡首個輔助生活私宅項目。鵬瑞利集團的醫療健康配套主要包括綜合平台醫院、康復醫院和其他專科醫院；養老設施包括康養公寓、頤養苑和護理院，其綜合養老服務包括醫療服務、護理服務、康復服務、認知症照護和家庭護理。

在中國，鵬瑞利集團擁有五個毗鄰國內五大高鐵站的城市交通樞紐TOD大型綜合項目，其中包括集養老、醫療健康和酒店集群為一體的高鐵站TOD醫療健康綜合體，如成都東站綜合項目、鵬瑞利國際健康商旅城（天津南站）、鵬瑞利國際健康商旅城（昆明南站）、鵬瑞利國際健康商旅城（西安北站），以及高鐵站TOD商業綜合項目 — 杭州西站綜合項目。另外，還有以北京通州為代表的TOD商業綜合項目。

在新加坡，鵬瑞利集團擁有多個位於交通樞紐附近黃金地段的標誌性優質項目，包括天瀾尊、黃金坊、首都新加坡、讚美廣場、鵬瑞利商務城和加利谷山地塊。鵬瑞利集團亦是培立道輔助生活私宅項目的發展和運營商，其為培立道的一個結合住宅和看護模式的私宅項目。

鵬瑞利集團發布（公司註冊號：200210338M）

SOURCE Perennial Holdings Private Limited