알츠하이머 간호의 새 표준 제시한 퍼레니얼 알츠하이머 케어 빌리지

산시성 시안 내 총 부지면적만 4만 3000제곱미터가 넘는 곳에 위치한 PACV는 총 700개의 병상을 갖춘 노인 간호 단지, 요양병원, 재활병원을 갖춘 통합 간호 중심의 개발 프로젝트다. 또한 이곳에는 중국 북서부 최초의 알츠하이머 간호 교육 기지로 출범한 국제노인건강관리연구소(International Geriatric Health Management Research Institute)도 마련돼 있다.

PACV는 자연으로 둘러싸여 안전하게 지지요법을 받을 수 있는 생활 환경을 조성했고, 친숙한 편의시설을 갖춰 노인들의 건강하고 활동적인 생활과 참여를 유지하도록 해준다는 점에서 기존의 알츠하이머 간호 시설과 차별화된다.

유명한 저우즈 루관 생태문화관광 리조트 구역(Zhouzhi Louguan Ecological Cultural Tourism Resort Zone)을 배경으로 하고 있는 이곳을 산책하는 PACV 입주자들은 정원의 다채로운 동식물, 호수의 백조, 분수대의 흐르는 물과 새소리, 과일나무에서 나는 향기로운 향기를 즐길 수 있다. 시설 곳곳은 시각, 청각, 촉각, 후각, 미각 등 입주자들의 오감을 자극할 수 있도록 특별히 고려해 설계됐다.

입주자들은 일상적인 수업과 활동에 참여하기 위해 클럽하우스까지 걷거나 버스를 타고 이동하며 일상생활을 영위할 수 있다. 또한 슈퍼마켓에서 장을 보거나 어린이 놀이터와 야외 운동 시설 및 체육관에서 시간을 보낼 수도 있다. 이 밖에도 우체국, 꽃집, 미용실, 커피숍, 서점 등은 입주자들에게 향수와 편안함을 불러일으키도록 설계됐다.

PACV에는 최첨단 기술도 적용됐다. 단지 전체에 양안 열화상 시스템을 이용한 추적 및 위치 확인 시스템이 지원되기 때문에 입주자들은 추적 장치를 착용하지 않고도 안전하게 시설 부지를 둘러볼 수 있다.

또한 치매 돌봄, 재활 치료 및 요양 보호를 통합한 입주자 중심의 치료도 자랑거리다. PACV는 서양 의학 외에도 ▲다감각(multi-sensory) 치료 ▲스웨덴 부네(Bunne) 음악요법 등의 음악 치료 ▲가상 현실 신체 감각 훈련 ▲촉각 치료를 포함한 터치 치료 같은 비약물 중재 프로그램에 중점을 두고 있다. 또한 ▲태극권(太極拳) ▲원예 치료 ▲무용과 동작 치료 ▲아로마 테라피 ▲동물 보조 치료 ▲회상 치료 ▲인지 자극 치료 등의 운동 요법을 통해 인지 기능을 향상하고 기능 저하를 늦추는 데 도움을 주고 있다.

전 세계의 다른 알츠하이머 중심 시설과 달리 중국에 위치한 PACV는 아로마 삼침(Aromatic Three Needles), 전통 처방 기반 제제, 침술과 한약의 조합 같은 비약물 중재 요법으로 전통 중국 의학(Traditional Chinese Medicine•TCM)을 통합해 알츠하이머 환자에게 총체적인 케어를 제공한다는 게 장점이다.

PACV의 다학제 의료 전문가팀은 입주자의 건강 상태를 정기적으로 평가하고, 각 노인에게는 사내 영양사가 개인 맞춤형으로 개발한 균형 잡힌 식단이 제공된다.

싱가포르알츠하이머협회(Dementia Singapore) 협회장인 제이슨 푸(Jason Foo) 콘퍼런스 자문위원은 PACV 방문 후 "PACV의 혁신적인 모델과 전문적인 간호는 매우 인상적이며 새로운 표준을 제시한다"면서 "이곳은 입주자들을 제대로 돌보면서 활동과 참여 측면에서 다양한 선택권을 누리고 의미 있는 삶을 계속 살아갈 수 있도록 특별히 설계된 커뮤니티 환경"이라며 이렇게 덧붙였다. "한의학 치료와 치유 방법을 도입하는 등 이 치매 시설의 설계와 콘셉트에 많은 노력과 연구를 기울였다는 사실에 놀랐다. 전 세계 많은 국가가 중국으로부터 한의학의 치매 치료 기술을 배울 수 있을 것이라고 생각한다. PACV를 방문할 기회를 갖게 되어 매우 감사하게 생각하며, 퍼레니얼 홀딩스가 PACV에서 얻은 지식과 교훈을 전 세계와 공유할 수 있기를 바란다."

콘퍼런스 집행위원장인 취우민(Qu Qiumin) 교수는 "PACV의 성공적인 운영은 알츠하이머 치료 분야에서 중국의 혁신과 발전을 보여주면서 전 세계 동료들에게 귀중한 경험과 인사이트를 제공한다"면서 "운영 모델과 서비스, 특히 한의학과 서양의 치료법과 재활 및 전체 주기(full-cycle) 치료법의 통합은 알츠하이머 환자의 삶의 질을 개선하고 질병 진행을 늦추는 새로운 표준을 제시했다"고 평가하면서 세계적으로 유사한 프로젝트가 추진되어 알츠하이머 간호의 수준을 높일 수 있기를 기대한다고 말했다.

탄비란(Tan Bee Lan) 퍼레니얼 홀딩스 헬스케어 부문 최고경영자는 "PACV를 통해 동서양 최고의 프로그램과 치료 계획을 통합해 중국 내 알츠하이머 표준 치료를 향상시킬 수 있었다"면서 "알츠하이머 치료에 초점을 맞춰 치매 돌봄, 재활 치료 및 요양 보호를 통합해 개발한 종합적 간호로 PACV는 중국 최초이자 세계에서 6번째로 알츠하이머 전용 케어 빌리지로서 입지를 확보했다"고 말했다.

탄 CEO는 이어 "알츠하이머 환자 모두 각자의 방식으로 가족, 직장, 사회에 기여하고 있다"면서 "그들의 존엄성, 자유, 안전을 지키겠다는 사명감을 갖고 따뜻한 마음과 전문성을 발휘해 최선을 다해 그들을 돌보는 것은 우리의 책임"이라면서 "앞으로도 전 세계적으로 평판이 좋은 파트너와 연구자 및 기관과 협력해 이곳 입주자들에게 최상의 치료를 제공하겠다는 약속을 지키기 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다.

퍼레니얼 알츠하이머 케어 빌리지 시안 소개 (www.pacv.com.cn)

퍼레니얼 알츠하이머 케어 빌리지 시안은 중국 최초이자 세계에서 6번째로 설립된 알츠하이머 케어 전용 빌리지다. 유명한 저우즈 루관 생태문화관광 리조트 구역에 위치한 이 프로젝트는 총면적 4만 3000제곱미터에 걸쳐 있다.

알츠하이머 케어 빌리지 시안은 알츠하이머병 치료를 위한 포괄적이고 개인화된 통합 간호 서비스를 제공한다. 통합 케어에 초점을 맞춘 이 개발은 노인 돌봄 단지, 요양 병원, 재활 병원에 걸쳐 700개 병상으로 구성되어 있다. 또한 중국 북서부 최초의 알츠하이머 케어 교육 기지로 출범한 국제노인건강관리연구소를 갖추고 있다. 퍼레니얼 알츠하이머 케어 빌리지 시안의 통합 케어 모델은 동서양 의학 및 다양한 비약물 치료 요법을 결합해 입주자의 웰빙을 향상하고 지원한다.

울창한 자연환경을 자랑하는 시설 곳곳에는 입주자들의 오감을 충분히 만족시킬 수 있도록 세심하게 설계된 편의시설도 마련되어 있다. 특히 클럽하우스, 우체국, 미용실, 상점, 어린이 놀이터, 운동 공간과 같은 특수 목적용 라이프스타일 시설은 입주자들이 일상적인 생활을 영위할 수 있도록 도와준다. 또한 최첨단 추적 및 위치 확인 시스템 덕분에 입주자들은 안전하고 독립적으로 부지를 돌아다닐 수 있다.

퍼레니얼 알츠하이머 케어 빌리지 시안은 입주자 중심의 케어를 우선시하고 의미 있고 건강하며 활동적인 라이프스타일을 지원함으로써 중국 내 알츠하이머 간호 및 노인 돌봄의 길을 선도하고 있다.

퍼레니얼 홀딩스 유한회사 소개 (www.perennialholdings.com)

퍼레니얼 홀딩스 유한회사(이하 '퍼레니얼 홀딩스')는 싱가포르에 본사를 둔 통합 부동산 및 헬스케어 회사다. 부동산 소유•개발•관리사로서 퍼레니얼 홀딩스는 대규모 대중교통 중심 개발(Transit-Oriented Developments•TOD)에 전략적으로 집중하고 있으며, 중국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아에 진출해 연면적 약 8000만 평방피트에 이르는 포트폴리오를 보유하고 있다. 의료 서비스 소유•운영•관리사로서 퍼레니얼 홀딩스는 병원과 의료 센터, 의료 허브, 노인 돌봄과 노인 주택 건설에 집중하고 있다. 현재 중국 내 13개 도시에서 약 1만 3000개의 운영 병상과 1만 개가 넘는 병상을 포함해 총 2만 3000개 이상의 병상을 운영 중이다. 싱가포르에서는 300개 이상의 병상을 갖춘 싱가포르 최초의 민간 지원형 주거 개발 시설을 운영할 예정이다. 퍼레니얼 홀딩스의 의료 시설 네트워크에는 종합병원, 재활병원, 전문병원은 물론 지원형 생활 아파트와 노인 돌봄 및 요양원 등이 포함되어 있고, 이곳의 통합 노인 돌봄 서비스는 의료, 간호, 재활, 치매 및 재택 간호로 구성되어 있다.

중국 내 퍼레니얼 홀딩스 포트폴리오는 중국 최대 고속철도(High Speed Railway•HSR) 역 5곳에 인접한 5개의 HSR TOD로 구성되어 있다. 여기에는 노인 돌봄과 의료 및 호스피탈리티 요소를 갖춘 헬스케어 중심의 HSR TOD인 청두이스트 HSR 통합개발(Chengdu East HSR Integrated Development), 퍼레니얼 국제헬스케어 비즈니스시티(Perennial International Healthcare and Business City, 톈진 사우스 HSR역), 퍼레니얼 국제헬스케어 비즈니스시티(Perennial International Healthcare and Business City, 쿤밍 사우스 HSR역), 퍼레니얼 국제헬스케어 비즈니스시티(Perennial International Healthcare and Business City, 시안 노스 HSR역) 그리고 상업 중심의 HSR TOD인 항저우 웨스트 HSR 통합 개발이 포함된다 또 다른 랜드마크 상업용 TOD로는 베이징 통저우 통합개발(Beijing Tongzhou Integrated Development)이 있다.

싱가포르 내 퍼레니얼 홀딩스의 포트폴리오에는 더 스카이워터스(The Skywaters), 골든마일 콤플렉스(Golden Mile Complex), 캐피톨 싱가포르(Capitol Singapore), CHIJMES, 퍼레니얼 비즈니스시티(Perennial Business City), 캘데콧 힐(Caldecott Hill) 같은 상징적인 부동산으로 구성되어 있다. 이들은 모두 교통 허브 근처의 주요 도시 및 교외 지역에 위치해 있다. 또한 패리 애비뉴(Parry Avenue)에서 새로운 주거와 케어가 결합된 모델 개발인 패리 어시스티드 리빙케어(Parry Assisted Living Care)의 개발사이자 운영사다.

퍼레니얼 홀딩스 유한회사 발행(회사 등록번호: 200210338M)

