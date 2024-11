Perennial Alzheimer's Care Village Xi'an, Pusat Perawatan Alzheimer Pertama di Tiongkok dan Keenam di Dunia

Menempati lahan seluas lebih dari 43.000 meter persegi, PACV merupakan proyek pengembangan fasilitas perawatan kesehatan terintegrasi yang mencakup 700 tempat tidur di kompleks perawatan lansia, rumah sakit khusus lansia (nursing hospital), serta rumah sakit rehabilitasi. PACV juga menaungi International Geriatric Health Management Research Institute yang telah mendirikan pusat pelatihan perawatan Alzheimer yang pertama di Tiongkok Barat Laut.

Dibandingkan pusat perawatan Alzheimer lain, PACV menawarkan keunggulan berkat program perawatan kesehatan dan tempat tinggal yang aman dan suportif, dikelilingi alam, serta dilengkapi fasilitas familier yang mendorong warga senior agar tetap sehat, aktif, dan terlibat.

Berada di tengah-tengah Zhouzhi Louguan Ecological Cultural Tourism Resort Zone, sebuah kawasan ternama, warga PACV bisa menyusuri dan menikmati berbagai flora dan fauna yang terdapat di taman, angsa yang mendiami danau, aliran air dan kicauan burung di air mancur, serta aroma buah-buahan di sejumlah pepohonan. Berbagai tempat di kompleks PACV secara khusus dirancang agar merangsang pancaindra warga senior.

Para warga dapat hidup normal dengan berjalan kaki atau menaiki bus menuju clubhouse untuk mengikuti kelas dan aktivitas yang digelar setiap hari. Mereka juga bisa berbelanja di gerai modern atau menghabiskan waktu di tempat bermain anak-anak, berolahraga di area terbuka atau pusat kebugaran. Kantor pos, toko bunga, salon, serta gerai kopi atau toko buku didesain untuk membangkitkan nostalgia dan membuat warga senior semakin nyaman.

PACV pun dilengkapi teknologi mutakhir. Para warga dapat berjalan-jalan dengan aman tanpa harus mengenakan alat pelacak, sebab seluruh kompleks PACV telah didukung sistem pelacakan dan pemosisian dengan sistem pencitraan termal binokular.

PACV juga menjadi pusat perawatan demensia terintegrasi, pusat rehabilitasi, dan pusat layanan kesehatan khusus lansia yang mengutamakan para warganya. Selain teknik pengobatan ala Barat, PACV turut mengembangkan program non-drug interventional, seperti terapi multisensoris, terapi musik, termasuk metode musik Bunne khas Swedia, pelatihan virtual reality somatosensory, terapi sentuhan, termasuk terapi haptik. Para warga bisa mengikuti terapi olahraga, termasuk Tai Chi, terapi hortikultura, terapi menari dan gerak tubuh, aromaterapi, terapi yang dibantu hewan, terapi kenangan (reminiscence), terapi stimulasi kognitif yang meningkatkan kemampuan berpikir dan menghambat kemerosotan otak.

Berbeda dari pusat perawatan khusus Alzheimer lain di dunia, PACV, berlokasi di Tiongkok, memanfaatkan metode Pengobatan Tradisional Tiongkok (Traditional Chinese Medicine/TCM) sebagai bagian dari terapi non-drug interventional, termasuk "Aromatic Three Needles", "classical formula-based prescriptions", serta perpaduan akupuntur dan ramuan khas Tiongkok, sebagai perawatan holistis bagi pasien Alzheimer.

Status kesehatan para warga juga dievaluasi secara berkala oleh tim kedokteran multidisiplin Alzheimer di PACV. Setiap warga senior pun mengikuti program nutrisi yang seimbang dan dirancang khusus oleh ahli nutrisi internal PACV.

Jason Foo, Chief Executive Officer, Dementia Singapore, dan Anggota Dewan Penasihat Konferensi, setelah berkunjung ke PACV, berkata, "Model inovatif dan perawatan profesional PACV sangat mengagumkan, serta menjadi standar baru. Berkat lingkungan komunitas yang dirancang khusus untuk warga senior, para warga memperoleh layanan kesehatan terbaik, serta memiliki banyak pilihan aktivitas dan program menarik sehingga mereka dapat hidup dengan baik. Saya mengapresiasi upaya dan riset yang telah ditempuh ketika merancang desain dan konsep dari pusat perawatan demensia ini, termasuk mengintegrasikan metode TCM bagi warga senior. Saya optimis bahwa peran TCM dalam perawatan demensia dapat dipelajari banyak negara lain di seluruh dunia. Saya sangat gembira atas kesempatan berkunjung ke PACV. Saya berharap, Perennial Holdings akan membagikan pengetahuan dan praktik PACV dengan seluruh dunia."

Profesor Qu Qiumin, Ketua Penyelenggara Konferensi, berkata, "Kesuksesan PACV membuktikan inovasi dan kemajuan yang dicapai Tiongkok dalam perawatan Alzheimer. Hal tersebut juga menjadi pengalaman dan perspektif bermanfaat bagi praktisi global. Lewat model operasional, layanan, dan secara khusus, integrasi TCM dan metode pengobatan Barat, rehabilitasi, dan perawatan menyeluruh, PACV telah membuat standar baru dalam meningkatkan kualitas hidup pasien Alzheimer, serta penyakit slowing disease progression. Kami ingin agar program-program serupa dipromosikan secara global guna meningkatkan standar perawatan Alzheimer."

Tan Bee Lan, Chief Executive Officer, Healthcare, Perennial Holdings, berkata, "Di PACV, kami mengintegrasikan program dan rencana perawatan terbaik dari dunia Timur dan Barat untuk meningkatkan standar perawatan Alzheimer bagi para warga di Tiongkok. Layanan kesehatan holistis kami menyatukan perawatan demensia, rehabilitasi, dan layanan kesehatan khusus lansia yang berfokus pada Alzheimer sehingga PACV menjadi pusat perawatan Alzheimer pertama di Tiongkok dan keenam di dunia."

Tan menambahkan, "Setiap pasien Alzheimer merupakan sosok berkepribadian unik yang telah berkontribusi bagi keluarga, tempat berkarier, dan masyarakat. Kami bertanggung jawab menyediakan layanan terbaik bagi mereka dengan kepedulian dan profesionalisme. Kami juga selalu menghargai martabat, kebebasan, dan menjaga keselamatan mereka. Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai mitra, peneliti, dan lembaga terkemuka di dunia sebagai bentuk komitmen dalam menyediakan layanan terbaik bagi para warga PACV."

Tentang Perennial Alzheimer's Care Village Xi'an (www.pacv.com.cn )

Perennial Alzheimer's Care Village Xi'an adalah pusat perawatan khusus Alzheimer yang pertama di Tiongkok dan keenam di dunia. Terletak di kawasan ternama Zhouzhi Louguan Ecological Cultural Tourism Resort Zone, kompleks PACV menempati lahan seluas 43.000 meter persegi.

Perennial Alzheimer's Care Village Xi'an menawarkan layanan kesehatan komprehensif dan terintegrasi yang dirancang sesuai kondisi setiap pasien. Pusat kesehatan terintegrasi ini mencakup 700 tempat tidur di kompleks perawatan lansia, rumah sakit khusus lansia (nursing hospital), serta rumah sakit rehabilitasi. PACV juga menaungi International Geriatric Health Management Research Institute, pusat pelatihan perawatan Alzheimer yang pertama di Tiongkok Barat Laut. Model layanan PACV yang terintegrasi menggabungkan metode pengobatan Barat dan Timur, serta terapi tanpa obat-obatan yang menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan para warga.

Dikelilingi lingkungan alam yang asri dan fasilitas lengkap, PACV dirancang dengan cermat agar merangsang pancaindra para warga. Berbagai fasilitas gaya hidup yang didesain untuk warga senior, seperti clubhouse, kantor pos, salon, toko, tempat bermain anak-anak, serta ruang olahraga mendukung para warga untuk hidup normal. Proyek pengembangan PACV juga didukung sistem pelacakan dan pemosisian mutakhir. Maka, para warga bisa berjalan-jalan di kompleks PACV dengan aman dan mandiri.

Memprioritaskan layanan khusus warga senior, serta mendukung gaya hidup yang menarik, sehat, dan aktif, PACV membuat standar baru dalam perawatan Alzheimer dan layanan khusus lansia di Tiongkok.

Tentang Perennial Holdings Private Limited (www.perennialholdings.com)

Perennial Holdings Private Limited ("Perennial Holdings") adalah perusahaan real estat dan layanan kesehatan terintegrasi yang berkantor pusat di Singapura. Sebagai pemilik, pengembang, dan pengelola real estat, Perennial Holdings secara strategis menggarap proyek transit-oriented developments ("TODs") berskala besar. Perennial Holdings beroperasi di Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan Indonesia dengan portofolio proyek yang memiliki luas kotor (gross floor area) sekitar 80 juta kaki persegi. Sebagai pemilik fasilitas, penyedia, dan pengelola layanan kesehatan, Perennial Holdings berfokus pada rumah sakit dan pusat medis, pusat layanan kesehatan, serta pusat layanan lansia dan hunian khusus lansia. Di Tiongkok, Perennial Holdings menjangkau 13 kota dengan menawarkan lebih dari 23.000 tempat tidur di pusat layanan kesehatan, terdiri atas 13.000 tempat tidur operasional dan lebih dari 10.000 tempat tidur pada proyek-proyek yang tengah dikembangkan. Di Singapura, Perennial Holdings akan memiliki fasilitas layanan lansia pertama di Singapura yang dikelola pihak swasta, serta apartemen khusus lansia (assisted living apartment), hunian khusus lansia (eldercare and nursing home), serta kompleks layanan lansia terintegrasi yang mencakup pusat medis, layanan khusus lansia, fasilitas rehabilitasi, pusat perawatan demensia, serta fasilitas layanan di rumah (home care).

Portofolio proyek Perennial Holdings di Tiongkok terdiri atas lima TOD High Speed Railway ("HSR") yang berdekatan dengan lima stasiun HSR terbesar di negara tersebut. Proyek TOD HSR ini juga mencakup fasilitas yang menawarkan pusat layanan kesehatan dengan unsur layanan khusus lansia, medis, dan perhotelan, yakni Chengdu East HSR Integrated Development, Perennial International Healthcare and Business City (Tianjin South HSR Station), Perennial International Healthcare and Business City (Kunming South HSR Station), serta Perennial International Healthcare and Business City (Xi'an North HSR Station), dan satu proyek TOD HSR yang dilengkapi kawasan perkantoran, yaitu Hangzhou West HSR Integrated Development. Proyek TOD komersial lain yang menjadi unggulan Perennial Holdings adalah Beijing Tongzhou Integrated Development.

Di Singapura, portofolio proyek Perennial Holdings meliputi sejumlah properti ikonis, seperti The Skywaters, Golden Mile Complex, Capitol Singapore, CHIJMES, Perennial Business City, serta Caldecott Hill yang berlokasi di pusat kota dan pinggiran kota di dekat pusat transportasi. Perennial Holdings juga mengembangkan dan mengelola Parry Assisted Living Care, sebuah proyek permukiman baru yang dilengkapi pusat layanan kesehatan di Parry Avenue.

Diterbitkan oleh Perennial Holdings Private Limited (Izin Usaha: 200210338M)

