牛津教授、 「大數據之父」到訪上海協和國際外籍人員子女學校

「捨恩伯格教授為我們提供了一個全新的視角，讓我們認識到如何在大數據中識別和應對偏見。」高中生Shreyas S.（2025屆）說道。

眾多家長也前來聆聽了這場知識盛宴。Concordia 學生家長，同時也是中歐國際工商學院教授的沙梅恩（Shameen Prashantham）認為，這是一次「世界級的學習體驗」。 他認為：「在上海生活的一大好處是，遇見像捨恩伯格教授這樣的大咖人物並不稀奇，但這樣一場活動的特別之處就在於，它並不是發生在我工作的商學院或某個高端的企業活動，而是在我孩子的高中學校！」

更令人興奮的是，捨恩伯格教授還特別邀請了高中生Iris L.（2026屆）為他的新書繪製插圖，他們將攜手打造一本專為年輕大數據愛好者設計的圖畫書。

捨恩伯格教授的到訪，彰顯了Concordia作為大數據分析創新中心的聲譽。十餘年來，在學校的應用學習大數據分析課程中，同學們在高中老師Dr. Peter Tong的指導下，在全球舞台嶄露頭角。2014年以來，Concordia學生在國際大數據會議上發表演講，並屢次獲得「最佳展示獎」等榮譽，甚至開發了在線課程，為大數據愛好者提供更多學習資源。

今年早些時候，九名Concordia學生在牛津大學舉行的2024年大數據與教育國際會議（ICBDE）上展示了他們的研究成果，還在會議期間與捨恩伯格教授有了難得的見面機會。

這些珍貴的學習體驗不僅豐富了Concordia學子們的學術生涯，也為他們裝備了在數據驅動時代蓬勃發展所需的分析技能和前瞻思維，助力他們在日益數據驅動的世界取得成功。

關於上海協和國際外籍人員子女學校

上海協和國際外籍人員子女學校（Concordia）是一所頂尖的國際學校，以其對學術卓越和全人教育的持續追求而聞名。學校著重培養學生在STEM、藝術和應用學習方面的能力，讓學生在快速變化的全球環境中茁壯成長，擁有光明的未來。

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