上海協和國際外籍人員子女學校榮獲亞洲首個NIAAA 「模範體育項目」認證

這份認證，既是對Concordia體育教練團隊專業能力的有力印證，也體現了他們為每一位學生運動員提供卓越體驗的堅定承諾。這不止關乎賽場上的獎盃與勝利，更是Concordia深耕多年的體育文化、品格力量和校園精神。

在Concordia，體育運動的目標從不止步於追求賽場上的輸贏，也不局限於培養頂尖的年輕運動員，更注重為學生塑造受益終身的品格與力量。

同樣值得慶賀的是，Concordia也是中國首個獲得NFHS（美國州立中學體育協會聯盟）一級認證的學校。校隊（包括一隊和二隊）全體教練均已完成NFHS四大核心課程——運動腦震盪防護、防止校園虐待、心搏驟停急救、基礎執教技巧，確保學生運動員能在安全、受支持且專業的環境中學習與競技。

這些榮譽體現了學校在提升學生全面發展、教練團隊資質、持續優化體育項目等方面，所付諸的時間、精力與專業，致力於滿足學生的各項發展需求。這也和Concordia致力於成為亞洲首屈一指的國際學校的願景不謀而合。

關於上海協和國際外籍人員子女學校

上海協和國際外籍人員子女學校 (Concordia) 創建於1998年，坐落於上海市浦東新區金橋碧雲國際社區，是一所提供從幼兒園到高中一貫制教育的全日制學校。學校致力於發掘每位學生在各自熱愛領域的獨特天賦，通過創新的學術課程、豐富的課外活動以及品格塑造，全方位培育學生的學業成就與人格成長，引導學生在自己熱愛的領域追求卓越、綻放光芒。

SOURCE 上海協和國際外籍人員子女學校