技能賽世界第三，上海協和國際學校VEX機器人戰隊世錦賽告捷

這個成績，來自數月如一日的紮實打磨：一遍遍搭建、測試、編代碼、遙控、調零件、再重新搭建。就在前往聖路易斯參加世錦賽的前幾周，隊員們剛剛拿下APAC比賽冠軍，備戰時間之緊張，可想而知。但在世錦賽上，同學們頂住了壓力，與全世界最老練的機器人隊伍同場競技，毫不遜色。

世錦賽的意義，遠不止一份成績單。在賽場準備區，同學們與來自不同國家、不同學校的隊伍交流切磋 —— 研究彼此的機器人底盤結構、撿球系統、自動賽代碼邏輯，以及比賽策略。隊伍們在相互提問的同時，也大方分享自己的心得。

而在這一切光芒的背後，是一群全心投入的Concordia教師。他們一手搭建起K-12的完整培養體系，陪伴學生走過一輪輪設計、測試與打磨。正是他們的托舉，孩子們才能站上世界賽場，從容綻放。這份成績，是賽場的勝利，是Concordia機器人項目一步一個腳印的積澱，更是幕後耕耘者的勳章。

關於上海協和國際外籍人員子女學校

上海協和國際外籍人員子女學校 (Concordia) 創建於1998年，坐落於上海市浦東新區金橋碧雲國際社區，是一所提供從幼兒園到高中一貫制教育的全日制學校。學校致力於發掘每位學生在各自熱愛領域的獨特天賦，通過創新的學術課程、豐富的課外活動以及品格塑造，全方位培育學生的學業成就與人格成長，引導學生在自己熱愛的領域追求卓越、綻放光芒。

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