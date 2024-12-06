第三方測評誠信自律同盟正式成立 騰訊、汽車之家等成初始成員單位

香港2024年12月6日 /美通社/ -- 12月5日，在國家市場監督管理總局執法稽查局和中國消費者協會倡議指導下，抖音、騰訊、汽車之家等互聯網平台企業、無憂傳媒等網絡直播營銷人員服務機構（MCN機構）和從事第三方測評活動的組織或個人共同組成的「第三方測評誠信自律同盟」在京召開成立大會。市場監管總局執法稽查局、認可檢測司和中國消費者協會有關負責人出席此次大會。中國電子商會、中國家用電器研究院、中國酒業協會、中國汽車流通協會、中國香料香精化妝品工業協會等行業協會，OPPO、小米、百度等20餘家測評相關方也參與出席。

近年來，網絡購物已成為人們日常生活的一部分。但是，面對琳琅滿目的商品、五花八門的型號以及極具迷惑性的營銷策略，消費者往往難以抉擇，從而更多依賴於公衆評價和口碑。在此背景下，「第三方測評」應運而生，不少消費者養成了「買前看『測評』 」的消費習慣。各種「第三方測評」活動在為消費者購物提供參考的同時，也因「跑偏」 「變味」而誤導消費者，有些甚至引發了有爭議的社會輿情和消費現象。

為推動第三方測評規範、健康、有序發展，更好保護消費者合法權益，在市場監管總局執法稽查局、中國消費者協會倡議指導，《中國消費者》雜誌社組織推動下，「第三方測評誠信自律同盟」正式成立，標誌著國內第三方測評領域首個公益性、行業性自律協作機制的建立，其創始成員包括抖音、快手、汽車之家、小紅書、無憂傳媒、老爸評測等30家從事第三方測評的組織或個人。同盟下設管理委員會，由《中國消費者》雜誌社承擔日常工作。

市場監管總局執法稽查局負責同志指出，第三方測評誠信自律同盟的成立，標誌著行業自治、社會監督、政府監管治理體系正式形成。市場監管總局將綜合運用市場監管工具箱，對第三方測評市場中嚴重違反市場監管法律法規的從業者予以嚴厲打擊，打造公平、有序的市場秩序，依法維護消費者合法權益。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年9月移動端日均用戶量達到7,287萬，較2023年同期增長5.6%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車週期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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