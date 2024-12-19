第十四屆中國證券「金紫荊獎」名單揭曉 汽車之家榮膺「最具投資價值上市公司」大獎

香港2024年12月19日 /美通社/ -- 12月19日，由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十四屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港會議展覽中心舉行。

會場公佈了「金紫荊獎」獲獎公司及企業領袖名單，汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）憑藉卓越的經營表現和完善的公司治理，摘得2024中國證券「金紫荊獎」「最具投資價值上市公司」大獎。其他獲獎企業還包括中國石油、中國聯通、中國核電、昆侖能源、平安銀行、比亞迪汽車、順豐控股等。

本屆活動以「七十五載鑄輝煌，砥礪前行續華章」為主題，內地及香港財經界官員、國內外券商高管、投資機構、內地及香港上市公司、創投機構負責人等超300位與會嘉賓出席。全國政協委員、香港大公文匯傳媒集團董事長兼大公報社社長、香港文匯報社社長李大宏，香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部副部長譚亞波，香港中資證券業協會會長黃海琴，香港公司治理公會副會長鄒兆麟等多位嘉賓參會並致辭。

中國證券「金紫荊獎」是由香港大公文匯傳媒集團發起主辦，針對中國內地和香港地區所有上市公司及其高管進行對比和綜合評測，表彰年度特色突出、成就顯著的上市公司和管理者，授予其中國證券「金紫荊獎」。歷經多年發展，中國證券金紫荊獎作為規模大、層次高、公信力強的兩地上市公司公開評選，已成為海內外觀測中國資本市場及上市公司的風向標，素有上市公司「奧斯卡」的美譽。

主辦方給汽車之家的頒獎詞指出，2024年，國家提出汽車「以舊換新」政策，汽車之家充分發揮平台優勢，通過開設以舊換新專題頻道，宣傳相關政策，有效激發了汽車市場的消費潛力。同時，汽車之家還利用線上+線下相結合的方式，切實助力汽車以舊換新政策的落地實施，促進中國汽車消費市場的健康發展。技術創新方面，汽車之家積極利用AI技術建設賦能多業務場景的AIGC類應用，提升數字化產品效率，促成高質購車用戶沉澱，為汽車廠商和經銷商提供數字化營銷解決方案，幫助合作夥伴降本增效。

此次榮獲金紫荊獎「最具投資價值上市公司」，是對汽車之家戰略佈局及業務發展的充分肯定。汽車行業正在急劇轉型變革時期的當下，作為國內領先的一站式汽車消費服務平台，汽車之家始終以用戶為中心，通過深化數據分析及精準消費洞察，不斷推進技術革新，發揮在專業內容、工具、服務及數據四大方向能力及優勢積累，攜手行業夥伴共創共建，推動汽車行業生態持續向前；同時汽車之家融入平安車生態，擴展交易場景，進一步完善「線上+線下」生態戰略升級，全鏈路深耕，挖掘置換市場及下沉市場購買力，為消費者提供「省心、省時、又省錢」的便捷汽車消費服務體驗，助力汽車產業高質量發展。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年9月移動端日均用戶量達到7,287萬，較2023年同期增長5.6%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

有關本集團更多資料，請瀏覽公司網站

https://www.autohome.com.cn/about/index.html

SOURCE 汽車之家