香港航空慶祝澳洲黃金海岸航班啟航 為旅客提供農曆新年熱門渡假選擇

為慶祝航線的重啟，香港航空在首航起飛前，於登機閘口舉辦了簡單的首航儀式，香港航空總裁孫劍鋒先生、黃金海岸和昆士蘭機場的代表、以及香港機場管理局代表出席了活動，與首航乘客進行互動，並贈送了訂製紀念品。

首航航班HX015前往黃金海岸於當地時間早上8時55分抵達黃金海岸國際機場。黃金海岸國際機場特意安排了舞獅等活動迎接首航乘客，氣氛相當熱鬧。

香港航空主席閻波先生表示：「我們很高興首航能錄得滿座，接載約300名香港旅客到來感受昆士蘭州溫暖怡人的氣候和精彩的觀光活動；同時，我們亦期待於這營運期間，能夠吸引更多來自黃金海岸和昆士蘭地區的旅客乘搭香港航空來港體驗一下濃郁的中國農曆新年節慶氣氛，以及品嚐正宗的香港地道美食。」

香港航空總裁兼機長孫劍鋒先生作為機組人員親自參與駕駛首航，他表示：「作為香港主要全服務航空公司之一，香港航空致力提供優質的全方位服務，包括彈性的行李政策、免費機上餐食及舒適的座位，務求讓每位旅客都能享受愉快的飛行旅程。」

昆士蘭機場有限公司行政總裁Amelia Evans女士表示：「我們欣喜歡迎香港航空的乘客來到美麗的黃金海岸，並期待他們在區內深入體驗澳洲美好的夏季。我們同時期望今次與香港的聯繫有效為我們在香港、大灣區乃至中國內地主要市場之長期服務鋪路。」

昆士蘭觀光部長Andrew Powell先生表示：「來自香港的遊客於農曆新年期間到來，對黃金海岸來說是一個令人振奮的機會，有助於促進當地就業和經濟。」

昆士蘭旅遊及活動局（TEQ）的Ollie Philpot先生協助促成了這條航線的重新開通，他表示：「TEQ與香港航空和包括黃金海岸體驗公司在內的合作夥伴緊密合作，在香港和中國大陸提升黃金海岸的知名度，以推動對這些航班和目的地的需求。」

黃金海岸代理市長Donna Gates女士祝賀這條重要航線的恢復及其對該地區的積極貢獻，並指出能在時隔六年後恢復营运，對黃金海岸來說意義重大。

黃金海岸體驗公司行政總裁John Warn先生表示黃金海岸的旅遊業發展因應香港航空航班的復航而向前邁進了一大步。

「中國是黃金海岸一個非常重要的客源市場，因此我們非常高興看到香港航空的航班再次起飛。」

黃金海岸的開通標誌著香港航空重返長途市場的第一步，公司正陸續引入更多機型以支持逐步擴展航線網絡，包括開通更多澳洲航線和重返北美市場 — 除了溫哥華外，正積極研究洛杉磯、西雅圖和多倫多等航線，為乘客提供更多國際化和多元化的旅行選擇。

香港航空往來香港至黃金海岸航班*詳情如下 (所有時間均為當地時間)：

航線 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次 香港 – 黃金海岸 HX015 22:00 08:55+1 週一、三、五、日 黃金海岸– 香港 HX016 10:25 17:20 週一、二、四、六

* 航班編號和時間表如有變更，恕不另行通知。

下載高清圖：https://bitly.cx/xLwl

關於香港航空

成立於2006年，香港航空乃以香港為基地的全服務航空公司，其航線網絡廣泛覆蓋亞太地區30個主要城市，分別與多間航空和渡輪服務公司簽訂聯程協議及代碼共享。香港航空以全空中巴士機隊營運，服務備受國際肯定，自2011年起榮獲國際認可的Skytrax四星級評級。更多資訊，請瀏覽www.hongkongairlines.com 或LinkedIn、Twitter、 Instagram、Facebook、新浪微博、 微信等社交媒體 。

SOURCE 香港航空