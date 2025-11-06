「共建員工防火牆」嘉許計劃 2025 頒獎典禮圓滿舉行

今年「共建員工防火牆」嘉許計劃再創佳績，參與企業達約 100 間，按年增長 20%，其中約 40% 為首次加入。參與機構涵蓋銀行、物業管理、零售業、公營機構、非牟利機構及教育界，顯示網絡安全意識在各行各業的重要性不斷提升。約 61% 的企業及機構採用 HKIRC 提供的免費資源加強網絡安全培訓，其中中小企比例更高達 83%，充分展現 HKIRC 在協助中小企建立「員工防火牆」方面的重要角色。

HKIRC 行政總裁黃家偉致辭表示：「網絡安全已成為企業持續發展的重要基石，尤其在數碼化進程加速的今天，企業必須將安全意識融入日常營運。他強調，技術防禦固然重要，但員工的安全意識更是不可或缺，呼籲業界攜手建立更強大的「員工防火牆」，共同提升防禦能力，守護企業及客戶的數碼資產，推動香港整體網絡安全水平邁向新高度。」

ISACA中國香港分會會長夏其才致辭表示：「在當今瞬息萬變的科技世代，員工的網路安全意識對企業及機構顯得尤為重要。 「共建員工防火牆」計劃，得到了廣泛的關注及支持，藉以推廣及鞏固企業重視員工對網絡安全意識，讓員工成為守護網絡安全的重要一環。通過這幾年的經驗積累，我們認為各行業對網絡安全認識已有可期的增長，期待在可見未來更趨成熟。」

HKIRC 及 ISACA 中國香港分會向所有獲獎企業致以衷心祝賀，肯定它們在推動網絡安全文化及提升員工防禦意識方面的卓越努力。這些企業不僅展現了業界領導力，更成為其他機構效法的典範。兩大機構呼籲更多企業積極參與「共建員工防火牆」嘉許計劃，透過持續培訓與資源運用，建立更強大的防禦能力，攜手應對日益複雜的網絡威脅，共同守護香港數碼生態，推動安全文化成為企業營運的重要基石，為香港邁向更安全的數碼未來作出貢獻。

如欲了解「共建員工防火牆」嘉許計劃詳情，請參閱計劃官方網址(https://cyberhub.hk/tc/recognition-scheme) 。

釣魚電郵演習2025

隨著數碼化進程加速，企業面臨的網絡攻擊手法日益多樣化，釣魚電郵更是最常見且具破壞性的攻擊之一。單靠技術防禦已不足以全面應對，員工的安全意識與應變能力成為企業防線的關鍵。為協助企業加強防禦能力，HKIRC 聯同網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）推出「釣魚電郵演習2025」，透過模擬真實攻擊場景，讓企業在安全環境中測試及提升員工應對技巧，從而建立更堅固的「員工防火牆」，共同守護香港數碼生態。

「釣魚電郵演習2025」活動名額僅限 250 間企業，採先到先得原則，合資格企業可免費參與，機會難得！報名截止日期為 2025 年 11 月 14 日。

「釣魚電郵演習2025」報名連結：https://cybersec.hkirc.hk/tc/programme/ethical-phishing-email-campaign

如有任何疑問，歡迎透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司