保誠保險與渣打銀行攜手 向大埔火災住院傷者提供即時支援

以行動彰顯企業公民責任 每名住院傷者獲港幣20,000元援助

香港2025年12月3日 /美通社/ -- 保誠保險與渣打銀行對近日發生於大埔的火災事故深感悲痛，並向受影響人士及其家屬致以誠摯慰問。作為26年來的緊密合作夥伴，雙方深信，在困難時刻攜手提供切實支援，充分體現企業公民精神。

保誠保險與渣打銀行今日宣佈，將共同向因是次事故而住院的傷者，每人提供港幣20,000元的一次性緊急援助金，以協助應付醫療及日常生活所需。

援助金的申領安排詳情將於稍後在保誠保險及渣打銀行的官方網站公佈，請受影響人士或其家屬留意最新消息。

關於保誠保險

保誠自1964年起為香港市民提供服務。透過保誠保險有限公司及保誠財險有限公司，保誠在香港為超過一百四十萬名客戶提供多元化的理財策劃服務及產品，包括人壽保險、投資相連保險、退休方案、健康及醫療保障、一般保險及僱員福利。 2023年，保誠保險於澳門設立分行，為當地市民提供健康保障及金融解決方案，令保誠的業務遍佈整個大灣區。如欲獲得更多資訊，請流覽保誠保險有限公司網址： www.prudential.com.hk 。

SOURCE 保誠保險