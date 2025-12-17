健康能延？近六成受訪港人曾推遲就醫

擔心成為負擔與照顧壓力，凸顯日益嚴重的健康隱憂

香港2025年12月17日 /美通社/ -- 保誠保險有限公司（「保誠」）之母公司保誠集團早前委託Economist Impact進行了一項名為「香港患者心聲：透明度、費用及個人選擇如何塑造醫療體驗」（Patient Voices Hong Kong: How clarity, cost and choice shape care）的調查。研究結果揭示受訪港人在獲取醫療服務時面臨的挑戰，並凸顯他們對清晰指引、全面支援，以及無縫且可負擔的醫療服務需求殷切。

儘管醫療服務近在咫尺，受訪港人仍覺難以及時獲得所需支持

調查於2025年四月至五月期間進行，分別向1,153名香港居民及兩位本地專家進行調查和訪問。調查指出，雖然有67%香港受訪者認同本港醫療服務便利，但仍有過半數（55%）在出現健康問題時不清楚到何處就醫，另有55%表示缺乏正確的資訊作出治療決策。

即使在過去一年曾向全科醫生求診的受訪者亦面對不少挑戰。其中逾半數（52%）受訪港人反映候診時間過長、預約系統繁瑣或其他就醫障礙，導致求診體驗不佳。基層醫療服務作為患者醫療需求的第一接觸點，其可及性不足或會影響患者的滿意度及結果。此外，受訪者遇到的其他障礙亦進一步阻礙他們及時獲得所需的醫療服務。四分之一受訪港人表示，現有交通工具難以讓他們順利前往醫療機構就診。

患者 依賴公共醫療和家庭支持，使醫療費用成為憂慮

調查亦發現，53%的香港受訪者擔心無法負擔醫療費用，56%則表示過去一年的醫療開支高於預期，意味著大眾的醫療保障存在明顯缺口，令他們對應付未來醫療需要的信心不足。

當被問及如何應對醫療開支時，五分之一受訪者表示主要依賴政府補助的醫療服務或公營醫保，而倚靠家人支援和自付費用的受訪者則分別佔18%及15%。僅13%受訪港人選擇私人健康保險，反映私人醫療保險在本港仍具較大發展空間。

近六成受訪港人曾延遲就醫，多為個人或家庭原因

值得一提的是，有近六成香港受訪者表示過去一年曾延遲就醫，常見原因包括認為病徵不嚴重（24%）、需照顧子女（24%），以及希望避免成為親友的負擔（24%）。

報告亦指出，面對預約就診的等待時間過長，患者往往會權衡醫療服務的可及性、便利性和連續性等因素。然而，不少受訪者表示即使候診時間過長，也會選擇繼續使用現有的醫療服務，其中22%表示是因為距離較近，而21%則是出於信任。

此外，能否將對日常生活的過度干擾降至最低將會影響患者求醫的信心。約三成（31%）受訪者偏好能減少干擾並盡快康復，以便迅速回歸日常生活。這些結果凸顯了財務和情感支持的重要性，確保患者能安心接受治療。

保誠致力透過以客為先的創新醫療方案，在最需要時給予客戶支持

保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示：「當市民面對健康問題時，最需要的是清晰的指引，以及能安心地獲取所需的協助。保誠致力透過明確的資訊，向患者清楚說明保障範圍、預期情況及獲取支援的方式，減輕他們在治療過程中的壓力與不確定性，讓他們更安心。我們希望讓整個醫療旅程更加順暢、無憂，讓客戶專注於康復。」

