西交利物浦大學啟動二十周年校慶年 「融匯世界，點亮未來」全球點亮活動同步開啟

他寄語師生社群：「保持好奇，大膽向前。」 他對遍布全球的西浦校友亦寄予厚望：「你們承載著西浦的精神——請保持質疑，不斷革新，繼續擔當起融通不同文化的重任。請記住，你們不是教育流水線上的產品，而是未來的共同建設者。」

成立於2006年的西交利物浦大學，是國內規模最大的中外合作大學。學校從蘇州獨墅湖畔起步，逐步發展為涵蓋商科、理工、人文等多學科交叉的國際化大學，累計培養了數萬名具備國際視野與跨文化能力的畢業生。

在發展過程中，西浦不斷調整自身的教育模式，以回應時代變化。

2017年，西浦提出「融合式教育」理念，與行業企業展開更深層次合作，並於2018年創辦西浦創業家學院（太倉），將專業學習、行業實踐與創新創業教育進一步打通。

2021年起，西浦啟動新一輪發展探索，圍繞終身學習與各種產業的創新生態營造，陸續建設西浦學習超市、西浦慧湖藥學院、未來教育學院、西浦-集萃學院、影視與創意科技學院等平台，推動大學向更開放、多元的生態延展。

「融匯世界，點亮未來」全球點亮活動同步開啟

作為校慶年的重要開端，「融匯世界，點亮未來」全球點亮活動於同日啟動。該活動將通過線上互動地圖、全球祝福傳遞等方式，連接分布在世界各地的西浦師生與校友，共同慶祝這一裡程碑時刻。

校慶年期間，西浦還將陸續舉辦學術論壇、文化交流活動等，回顧發展歷程的同時，進一步探討高等教育在數字智能時代的角色與責任。

以二十周年為新起點，席校長表示，西浦將進一步深化與產業、與社會、與全球挑戰的協同融合，在教育變革與社會發展中持續發揮創新與引領的作用。

