XJTLU、創立20周年を記念し、世界規模の「Light Up the World」祝賀イベントを開催

蘇州（中国）、2026年1月1日 /PRNewswire/ -- 中国の蘇州に所在する国際大学、Xi'an Jiaotong-Liverpool University（XJTLU）が創立20周年の記念行事を正式に開始しました。年間を通じて展開されるこの祝賀イベントは、学長のYoumin Xi教授による新年のビデオ・メッセージを皮切りに始まりました。同時に、大学はグローバル・キャンペーン「Light Up the World」を発表しました。このキャンペーンは、デジタルとリアルの体験を融合させ、この重要な節目を記念する参加型イベントです。

ビデオ・メッセージの中で、Xi教授は、20年にわたる大学の発展を振り返りながら、将来に向けたビジョンを語りました。「20年前、私たちは夢から出発しました。今日、その夢は確かな根を張りながら、大空へと飛び立っています。そして明日、皆さんの情熱と献身に支えられながら、XJTLUは大学の在り方をこれからも変革していきます。最高の未来はこれから始まります」と同教授は述べています「2026年に向けて私が望むのは、複雑さと不確実性を増す現下の世界において、XJTLUが教育の分野で先駆的な役割を果たし続けることです。また、願わくは、当大学の学生たちが単なる就職希望者ではなく、課題解決者となり、変革を起こす存在へと成長していってほしいと思います。」

「Light Up the World」キャンペーンは、学生、教職員、卒業生、そして大学を支えるすべての関係者に対し、インタラクティブなオンライン・ライティング・マップへの参加を呼びかけています。参加者は、現在地をマップ上で点灯させ、個別にカスタマイズされた記念ポスターを生成するとともに、世界中の祝福のメッセージで構成されるデジタルな星座づくりに参加できます。参加者番号2,006番やその倍数など、節目となる参加者に対しては、20周年記念の特別なギフトが進呈されます。

このオンライン企画は、複数のオフラインのランドマーク・ライトアップ・セレモニーとも直接結び付いています。

5月20日から22日にかけて、世界4都市にある象徴的なランドマークが、XJTLUのシグネチャー・カラーでライトアップされ、グローバルなつながりと創立20周年の意義を象徴します。各開催地はオンラインでの参加状況に応じて順次発表され、参加が広がるにつれて、ライトアップされる都市の数も増えていきます。

学内での参加意識を高める取り組みとして、XJTLUは蘇州工業園区（Suzhou Industrial Park、SIP）キャンパスとXJTLU Entrepreneur College（太倉）に、20周年記念フォト・スポットを設置しました。来訪者は、それぞれのXJTLUに関する瞬間を写真に残すことができます。

「Light Up the World」は、学術フォーラム、文化イベント、卒業生の再会行事など、1年を通じて行う記念プログラムの開幕行事です。このイベントは、文化の架け橋となり、イノベーションを促進し、世界の高等教育の未来を切り拓くというXJTLUの使命を反映した取り組みです。

このキャンペーンの詳細および参加方法については、https://20anniversary.xjtlu.edu.cn/をご覧ください。

SOURCE Xi'an Jiaotong-Liverpool University