XJTLU, 20주년 기념 글로벌 '라이트업더월드' 개최

쑤저우, 중국 2026년 1월 1일 /PRNewswire/ -- 중국 쑤저우 소재 국제 대학교인 시안교통-리버풀대학교(XJTLU)가 개교 20주년 기념 공식 행사를 개시했다. 1년간 이어지는 이번 행사는 총장을 맡고 있는 유민 시(Youmin Xi) 교수의 신년 영상 메시지로 그 시작을 알렸다. 학교 측은 이와 함께 글로벌 캠페인 "라이트 업 더 월드"(Light Up the World)도 공개했다. 개교 20주년 기념으로 디지털과 현실 세계를 결합한 양방향 이벤트다.

시 교수는 연설에서 지난 20년 간의 성장을 회고하는 한편, 대학의 미래 비전을 소개했다. "20년 전, 우리는 꿈을 갖고 시작했다. 이제 그 꿈이 뿌리를 내리고 비상하기 시작했다. 앞으로 XJTLU는 여러분의 열정과 헌신에 힘입어 변신을 거듭할 것이다. 최고의 순간은 아직 오지 않았다"며 "세상이 갈수록 복잡해지고 불확실해지는 가운데, XJTLU가 2026년에도 교육의 선구자 역할을 지속할 수 있기를 바란다. 그리고 학생들이 단순한 취업 준비생이 아니라 문제를 해결하고 변화를 주도하는 인재로 성장하길 바란다"고 말했다.

"라이트 업 더 월드" 캠페인은 학생과 교직원, 동문, 친구들이 양방향 온라인 조명 지도에 참여하는 방식으로 진행된다. 참가자는 자신의 현재 위치를 불빛으로 밝히고, 나만의 기념일 포스터를 만들 수 있으며 세계 각지의 소원을 담아 디지털 별자리를 만들 수도 있다. 특별한 수(2006번 째 참가자와 그 배수 등)에 해당하는 참가자에게는 20주년 기념 특별 선물을 증정한다.

온라인 활동은 일련의 오프라인 랜드마크 점등식과도 연계된다.

5월 20일부터 22일까지 글로벌 네트워크와 축하의 의미로 전 세계 4개 도시에서 XJTLU의 시그니처 컬러로 랜드마크에 불이 밝혀질 예정이다. 온라인 참여 진행 상황에 따라 각 랜드마크의 위치가 공개되며, 커뮤니티에 불이 하나 둘 켜지면 해당 도시가 모습을 드러내게 된다.

XJTLU는 캠퍼스 내 참여도를 높이기 위해 쑤저우 산업단지(SIP) 캠퍼스와 XJTLU 기업가 대학(타이창)에 기념일 테마 포토 스팟을 설치, 방문객들이 XJTLU에서의 순간을 사진으로 남길 수 있게 만들었다.

"라이트 업 더 월드"는 학술 포럼, 문화 행사, 동창회 등 1년간 진행되는 일정의 시작일 뿐이다. 이는 문화를 연결하고 혁신을 고취하며 글로벌 고등교육의 미래를 위한 길을 밝힌다는 XJTLU의 사명이 반영된 것이다.

자세한 내용과 참여 방법은 https://20anniversary.xjtlu.edu.cn/에서 확인할 수 있다.

