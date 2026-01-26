快鷺科技全球總部落戶香港 獲香港投資推廣署重點引進

快鷺科技以 AI 原生技術為核心，專注於重塑企業管理與協作模式。公司自研大模型深度嵌入業務流程、數據分析與會議協作，打造新一代AI智慧辦公系統。

《行政長官2025 年施政報告》明確將 AI 列為引領新產業變革的核心，並在投資促進領域持續發力。快鷺科技 CEO 指出：「香港是連接世界的超級樞紐，我們將全球總部設於此，正是要以前沿 AI 技術，賦能香港企業數碼化升級，鞏固香港國際創科中心地位。」

「正視挑戰，AI 破局」

香港企業在數碼轉型中面臨多重挑戰：營運成本高昂、組織架構複雜、跨部門協作頻密、數據分散導致決策倚賴人工。金融、法律等行業對數據安全及合規要求更為嚴苛。傳統工具型軟件已難以支撐當前競爭環境下的營運需求。快鷺科技透過自研 AI 大模型與低代碼技術，打通企業內部各類系統，建構覆蓋「AI 智能辦公、AI 智能協作、AI 智能會議」的全場景生態。快鷺雲作為新一代原生 AI 企業辦公平台，覆蓋人事、財務、行政、採購、CRM、合同、資產等核心場景，實現流程自動化與管理數據化；快鷺會議將 AI 與音視頻技術深度融合，提供智能組會、AI 會議紀要、多語種實時轉寫翻譯等功能，特別針對大灣區場景配置了強大中英雙語識別能力。「我們堅信未來 3 至 5 年，全球企業核心系統將迎來以 AI 為基礎的徹底重塑。」快鷺科技 CEO 強調，快鷺科技致力於讓高價值人才聚焦創新與決策，大幅提升跨境協作效率，創造經濟價值並促進高端就業。

「扎根本地，走向國際」

為實現深度本地化服務，快鷺科技香港全球總部已組建兼具本地經驗與專業知識的團隊，提供從研發、售前到實施與服務的全方位支援，並已部署香港本地數據中心。在數據安全與合規層面，公司已獲得CMMI 3、ISO 27001等體系認證，遵守香港PDPO，產品支持私有化部署，滿足金融加密、專業服務等高敏感行業需求。

截至目前，快鷺科技已服務包括能源、製造業、跨境貿易、金融科技等行業的上千家客戶，在中國內地、新加坡設立運營中心，並計劃在香港設立國際研發中心，形成「以香港為全球總部，輻射亞太、連接全球」的業務佈局。

「攜手共贏，智創未來」

快鷺科技CEO表示：「我們堅信香港在AI時代將扮演關鍵角色。快鷺科技將持續深耕香港市場，與政府、企業攜手，共同打造『AI+辦公』創新生態，讓香港企業在數字化轉型中實現降本、增效、提質，開啟智能辦公新時代。」

香港投資推廣署歡迎快鷺科技選擇以香港為國際總部，不但為香港企業提供先進的AI智能辦公解決方案，亦為本港建設國際創新科技中心注入了新的活力。香港擁有高科技基建，配合專業科技人才及嚴謹的數據私隱法規，將繼續吸引更多優質科技企業落戶並拓展全球業務，強化香港在人工智能、數據與企業服務領域的全球競爭力。

官方網站：

www.kuailutech.com

SOURCE 快鷺科技