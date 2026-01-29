默克與鎂睿化學簽署諒解備忘錄 推進自動化化學與技術創新

本次戰略合作搭建起自動化實驗與先進化學工作流程整合框架，加速生命科學與電子領域的科研與發現進程

新加坡和上海2026年1月29日 /美通社/ -- 全球領先的科技公司默克（Merck）與總部位於新加坡、率先佈局AI驅動自動化化學合成技術的創新企業鎂睿化學（ChemLex）今日共同宣佈，雙方已簽署諒解備忘錄，探索在不斷演進的研發範式中的戰略合作。

該備忘錄彰顯出雙方的共同願景：結合默克深厚的科學積澱與技術轉化實力，以及鎂睿化學的自動化化學平台與數據生成能力，攜手推動生命科學和電子領域的技術突破。雙方旨在通過合作，提升默克各業務板塊從早期發現到開發全流程中化學研究的速度、效率與可重複性。

根據備忘錄合作框架，默克與鎂睿化學擬探索多領域合作方向，涵蓋自動化合成、反應優化、高通量實驗以及化學平台整合等。合作初期將聚焦於篩選高價值化學研發項目，並明確未來潛在深度合作的實施路徑。

默克中國總裁何慕麒（Marc Horn）表示：「此次與鎂睿化學達成戰略合作，將AI與自動化技術融入我們的研發體系，充分體現了默克積極擁抱數字化轉型、加速創新發展的堅定決心。我們期待通過本次合作，為客戶創造更大價值。」

鎂睿化學創始人兼首席執行官林森博士（Sean Lin）說道：「我們自主研發的化學合成平台採用AI閉環反饋機制，可實現全天候不間斷運行，正在重新定義化學合成領域的效率邊界。與默克中國的深度合作，不僅為我們提供了在更廣闊應用場景下驗證並優化技術的寶貴契機，更讓我們得以攜手世界一流的科研團隊，共同探索化學合成智能化的未來發展方向。」

此次諒解備忘錄的簽署，凸顯了雙方對於規模化、數據密集型實驗科學領域的重視，以及共建長期合作夥伴關係、推動化學與自動化交叉領域創新發展的共同目標。雙方將持續推進磋商，評估在備忘錄框架下的後續合作計劃。

