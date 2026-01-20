Merck en ChemLex ondertekenen een memorandum van overeenstemming ter bevordering van geautomatiseerde chemie en technologische innovatie

Strategische samenwerking creëert een kader om geautomatiseerde experimenten en geavanceerde chemiewerkstromen te integreren om onderzoek en ontdekkingen op het gebied van levenswetenschappen en elektronica te versnellen

SINGAPORE en SHANGHAI, 21 januari 2026 /PRNewswire/ -- Merck, een toonaangevend wetenschaps- en technologiebedrijf, en ChemLex, een in Singapore gevestigd innovatiebedrijf dat pionier is op het gebied van AI-gestuurde geautomatiseerde chemische synthese, hebben vandaag de ondertekening aangekondigd van een intentieverklaring (MOU) om een strategische samenwerking te onderzoeken op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe R&D-paradigma's.

De MOU weerspiegelt een gedeelde toewijding aan het bevorderen van levenswetenschappelijke en elektronische ontdekkingen door de diepgaande wetenschappelijke en translationele expertise van Merck te combineren met het geautomatiseerde chemieplatform en de mogelijkheden voor het genereren van gegevens van ChemLex. Samen streven de partijen ernaar de snelheid, efficiëntie en reproduceerbaarheid van chemisch onderzoek te verbeteren in de werkstromen voor vroegtijdige ontdekking en ontwikkeling binnen de verschillende bedrijfssectoren van Merck.

In het kader van de MOU zijn Merck en ChemLex voornemens samenwerkingsgebieden te onderzoeken die automatische synthese, reactieoptimalisatie, experimenten met een hoge doorvoer en integratie van chemieplatforms kunnen omvatten. De initiële inspanningen zullen zich richten op het identificeren van high-impact chemieprogramma's en het definiëren van paden naar mogelijke toekomstige samenwerkingen.

Marc Horn, voorzitter van Merck China, zei: "Deze strategische samenwerking met ChemLex integreert AI en automatisering in onze R&D-activiteiten en toont de inzet van Merck om digitale transformatie te omarmen en innovatie te versnellen. We kijken ernaar uit om meer waarde te creëren voor onze klanten door deze samenwerking."

Dr. Sean Lin, Founder and CEO of ChemLex, zei: "Ons eigen chemische syntheseplatform dat 24/7 werkt met een AI-gesloten feedbackmechanisme, herdefinieert de efficiëntiegrenzen van chemische synthese. De intensieve samenwerking met Merck China biedt ons niet alleen waardevolle mogelijkheden om onze technologie te valideren en te optimaliseren in bredere toepassingsscenario's, maar stelt ons ook in staat om samen met onderzoeksteams van wereldklasse de toekomst van intelligente chemische synthese te verkennen."

De ondertekening van de MOU onderstreept de belangstelling van beide organisaties voor schaalbare, data-rijke experimentele wetenschap en hun gedeelde focus op het opbouwen van langetermijnpartnerschappen die innovatie bevorderen op het snijvlak van chemie en automatisering. De partijen zullen hun besprekingen voortzetten om de volgende stappen in het kader van de MOU te evalueren.