Merck et ChemLex signent un protocole d'accord pour faire progresser la chimie automatisée et l'innovation technologique

La collaboration stratégique établit un cadre d'intégration de l'expérimentation automatisée et des flux de travail en chimie avancée, afin d'accélérer les recherches et les découvertes dans les domaines des sciences de la vie et de l'électronique.

SINGAPOUR et SHANGHAI, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Merck, entreprise de premier plan dans les domaines de la science et de la technologie, et ChemLex, société d'innovation basée à Singapour, pionnière de la synthèse chimique automatisée pilotée par l'IA, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord visant à explorer une collaboration stratégique dans les paradigmes de R&D en évolution.

Le protocole d'accord reflète un engagement commun à faire progresser les découvertes en matière de sciences de la vie et d'électronique en combinant l'expertise scientifique et translationnelle approfondie de Merck avec la plateforme de chimie automatisée et les capacités de génération de données de ChemLex. Ensemble, les parties ont pour objectif d'améliorer la rapidité, l'efficacité et la reproductibilité de la recherche en chimie dans les flux de travail de découverte et de développement précoces au sein des différents secteurs d'activité de Merck.

Dans le cadre du protocole d'accord, Merck et ChemLex ont l'intention d'explorer des domaines de coopération qui peuvent inclure la synthèse automatisée, l'optimisation des réactions, l'expérimentation à haut débit et l'intégration de plateformes chimiques. Les premiers efforts viseront à identifier les programmes de chimie à fort impact et à tracer des voies vers de futures collaborations potentielles.

Marc Horn, président de Merck China, a déclaré : « Ce partenariat stratégique avec ChemLex intègre l'IA et l'automatisation dans nos opérations de R&D, preuve de la volonté de Merck d'adopter la transformation numérique et d'accélérer l'innovation. Nous sommes impatients de créer une plus grande valeur ajoutée pour nos clients grâce à cette collaboration ».

Sean Lin, fondateur et PDG de ChemLex, a déclaré : « Notre plateforme de synthèse chimique exclusive, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à un mécanisme de rétroaction en boucle fermée IA, redéfinit les limites de l'efficacité de la synthèse chimique. La collaboration approfondie avec Merck China nous offre non seulement de précieuses opportunités de valider et d'optimiser notre technologie dans des scénarios d'application plus larges, mais nous permet également d'explorer l'avenir de la synthèse chimique intelligente aux côtés d'équipes de recherche de niveau international ».

La signature de ce protocole d'accord souligne l'intérêt des deux organisations pour une science expérimentale évolutive et riche en données, ainsi que leur volonté commune d'établir des partenariats à long terme pour faire progresser l'innovation au croisement de la chimie et de l'automatisation. Les parties poursuivront leurs discussions, afin d'évaluer les prochaines étapes dans le cadre du protocole d'accord.