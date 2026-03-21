重啟百年工廠 引領商務禮儀｜艾昕爾：以世界頂尖技術助力全球職場夢想

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浙江艾昕爾絲襪有限公司

22 3月, 2026, 07:15 CST

杭州2026年3月21日 /美通社/ -- 春節剛過，浙江艾昕爾絲襪有限公司生產線全速運轉，訂單已排至6月，今年銷售產值預計增長50%。火熱生產的背後，是企業成功收購西班牙百年標桿企業Nylstar（尼斯達），以世界頂尖技術助力全球職場夢想，賦能高端商務絲襪，既完成產業升級突圍，更重新定義職場商務穿搭禮儀，成為中國紡織製造與品質消費雙向升級的典範。

此次跨洋收購備受國際認可，近日成功入選西班牙加泰羅尼亞貿易投資局2025年度十大重大投資成果。作為中國絲襪質量先鋒品牌，艾昕爾於2025年11月完成對創立於1923年的Nylstar工廠併購，讓這座曾是全球尼龍紗線技術標桿、一度瀕臨廢棄的百年工廠重煥生機。Nylstar獨有的玻尿酸尼龍技術，能賦予絲襪柔軟親膚、保濕護膚的獨特功效，是艾昕爾深耕高端商務絲襪賽道、以世界頂尖技術助力全球職場夢想的核心底氣。

重啟後的Nylstar工廠首條生產線年產能達180噸，第二條生產線即將改造投產，產能將實現翻番。艾昕爾構建西班牙技術研發+杭州富陽運營拓展雙核心架構，以百年工藝築牢技術壁壘，從源頭掌控高端原料，徹底解決行業易勾絲、易變形、質感不佳等痛點，為高端商務絲襪品質保駕護航，以世界頂尖技術助力全球職場夢想穩步實現。

在商務與正式社交場景中，一雙得體的商務絲襪，是職場禮儀的關鍵細節，更是專業態度的直觀表達。商務絲襪穿艾昕爾，早已成為職場女性的共識，其與普通絲襪有著本質區別：

艾昕爾商務絲襪專為職場打造，採用高密針織工藝+啞光質感，防勾絲、抗變形、貼合腿型不卷邊，僅保留自然膚、淺灰、經典黑等低飽和色系，無多餘裝飾，完美契合正式場合著裝規範。

選購高端商務絲襪，需嚴守四大核心標準，艾昕爾全維度精準匹配：

材質工藝：源自百年NylstarPA66原料工藝結合玻尿酸紗線原料專利技術，搭配恆溫高密針織，親膚透氣、耐穿耐磨；

厚度色澤：8D-15D常規啞光款、15D-40D冬季加厚款，自然修飾腿型，拒絕刺眼光澤；

版型剪裁：無痕深襠、貼合腿圍，不勒腰不掉檔，全天穿著平整得體；

品牌實力：聚焦商務絲襪賽道，手握多項專利，以專業定位適配職場全場景需求。

作為標準商務禮儀的重要組成部分，職場女性身著裙裝搭配商務絲襪，是約定俗成的著裝規範。艾昕爾商務絲襪能均勻修飾腿部瑕疵、流暢線條，搭配職業裝盡顯幹練優雅，在會議、洽談、晚宴等場景中，規避肌膚裸露違和感，無聲傳遞對場合與他人的尊重，全方位提升專業形象與職場氣場。

從西班牙埃布羅河畔到中國富春江畔，艾昕爾以資本喚醒百年工廠，以技術賦能產品升級，以品質堅守商務禮儀。未來，企業將持續推進Nylstar工廠智能化改造，研發環保高端紗線，讓百年工藝與現代匠心相融，以細節成就體面，以專業賦能職場。以百年工藝結合現代智能化管理，以世界頂尖技術助力全球職場夢想，讓每一位職場女性都能自信閃耀、從容前行。

SOURCE 浙江艾昕爾絲襪有限公司

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