諾貝爾化學獎得主瓦謝爾教授主講「嶺南大學論壇」 分享自身經歷

嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授在開場發言時，熱烈歡迎諾貝爾化學獎得主瓦謝爾教授親臨嶺大，與學生交流及了解大學的最新發展。他表示：「頂尖學者是嶺大核心競爭力的重要元素，助力推動大學的學術發展與國際交流。繼諾貝爾物理學獎得主丁肇中教授加盟嶺大後，我們邀得世界級學者瓦謝爾教授參與大學的重點學術活動，藉此提升校園國際化氛圍，為師生建立與傑出學者交流的寶貴平台，深化跨學科探究。這不僅啟發學生結合前沿研究與社會所需，更有助於推動科研成果落地，造福社會並促進可持續發展。」

論壇中，瓦謝爾教授以「生物作用的靜電基礎」為題演講，系統性地總結了其過去四十多年在生物反應領域的科研精華。瓦謝爾教授與化學結下的不解之緣來自於初入大學時，不清楚自己的學術興趣，因朋友讚賞他視力好，能敏銳觀察實驗現象，於是選擇學習化學，沒想到這個決定，燃起他對化學的終身熱愛與追求。

瓦謝爾教授最著名的研究是開發「對複雜化學系統的多尺度分子模擬」方法，使生物分子系統與蛋白質反應能夠在多層面上模擬，顛覆人類對生物化學反應的理解，並因此獲頒2013年諾貝爾化學獎殊榮。

瓦謝爾教授引領聽眾從最底層的物理原理出發，追溯了從馬克士威方程組、波恩能量模型等古典物理理論，演進至現代計算模型的宏偉歷程。他強調，這套詮釋生物系統的複雜性的理論，核心在於如何將微觀尺度的電子作用，精準轉化為宏觀的介電環境。由他率先開發的化學靜電理論計算模型，賦予了當代科學家前所未有的能力，得以極其精確地計算蛋白質內部的靜電自由能。

透過這些計算模型，科學界得以進一步破解酶（Enzymes）的催化機制與致癌突變的底層密碼。在生命現象中，酶是自然界最高效的催化劑。瓦謝爾教授指出，酶之所以能大幅提升反應速度，並非源於傳統觀念中的「機械應力」，而主要是透過精準的「靜電重組能」來降低反應能壘。講座中特別以 Ras蛋白（註：一種關鍵的訊號傳導蛋白）為例：一旦 Ras 蛋白發生突變，將破壞 GTP 水解反應（註：一種調控蛋白活性的生化過程）中的靜電平衡，進而引發細胞失控生長，這正是一部分人類腫瘤形成的物理根源。

靜電作用的影響力不僅限於影響化學反應速率，更延伸至生物體內的能量運輸與大分子動態。無論是質子在細胞內部的快速遷移，或是離子在跨膜通道中的精準交換，皆受靜電作用掌控。以此延伸至分子級別的「電動馬達」，以 ATP 合成酶（註：負責產生細胞能量的酵素）為例，其旋轉催化過程中的每一步，都受到靜電勢能面的嚴格約束。這種對靜電作用的深度理解，現已能應用於模擬蛋白質折疊及心肌肥大等複雜病理過程。

瓦謝爾教授於論壇結尾明確指出，連接生物大分子「結構」與「功能」之間那環缺失的理論鏈條，正是靜電交互作用。這不僅是向基礎物理原理在生物學應用上的致敬，更深刻說明了：唯有回歸靜電原理，方能為未來的精準醫療與生物工程設計提供最具價值的指引。

在互動討論環節中，瓦謝爾教授與現場師生深入交流。他鼓勵學生追求卓越，將知識融會貫通，轉化為造福社會的力量。

SOURCE 嶺南大學