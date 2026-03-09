嶺大商學院院長冷明明教授榮獲 Beta Gamma Sigma 2026 年度院長獎 成為全球唯一得主

冷明明教授表示深感榮幸能夠獲此殊榮。他表示：「自2005年加入嶺大以來，我先後擔任系主任及多個碩士、博士課程的創始主任，致力推動課程創新、跨學科研究及學生全人發展。我的研究聚焦合作博弈理論與供應鏈管理，成果曾刊於多本國際頂尖期刊，並結合理論與實務，協助業界解決複雜問題。這獎項不僅肯定了我的個人努力，更反映了嶺大商學院團隊多年來對學術卓越、學生培育的共同付出，培育具國際視野、創新能力與領導力的商界人才，為社會創造更大價值。」

BGS 2026年度院長獎由來自全球不同高等院校的分會提名院長參選，準則包括鼓勵及表揚商業及管理學學生的卓越學術成就、培育BGS會員成為專業領袖，持續發揮領導力及傑出表現，以及協助學生及校友拓展專業發展機會等。

創立於1913年的BGS，是全球歷史最悠久、最具權威的商學院認證機構之一⸺國際高等商學院促進會 （The Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB）認證的國際榮譽學會，至今已在全球吸納超過 97 萬名會員，在世界各地的企業與機構擔任領導角色，或創辦具影響力及成就卓著的企業。

