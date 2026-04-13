嶺南大學舉辦商業案例比賽 首度擴展至大灣區高校 參賽人數創歷年新高

今屆比賽的商業個案由政府部門及企業提供，涵蓋公共服務、交通運輸、物業管理及醫療健康等範疇，包括香港警務處、華潤隆地綜合物管平台、香港鐵路有限公司以及新都醫療集團（排名不分先後）。晉級決賽的20支本科、研究生及大灣區隊伍，需分別針對機構面對的實際營運或發展挑戰進行深入分析，並結合專業理論與實踐技能，提出具體可行的策略方案。優秀方案更有機會成為相關機構的參考策略。

香港警務處邀請學生提出一項針對性、多渠道且以任務為基礎的行銷及教育活動方案，以解決香港警務處超級應用程式在不同人群中公眾認知度低及持續參與度不足的問題；華潤隆地有限公司綜合物管平台則要求學生制定新策略，在通過CRLIPM平台統一旗下三家公司的品牌及關係架構，解決客戶困惑；同時，藉助其微信公眾號提升公眾參與度，並增加推廣CRLIPM相關內容提升在社交媒體上的熱度；香港鐵路有限公司的題目為制定減少港鐵輕鐵逃票行為的策略及實施計劃；至於新都醫療集團要求學生制定提供一項市場推廣及宣傳策略，以提升公眾對慢性疾病共同治理計劃的認知，吸引合資格參加者與新都醫務中心的醫生配對，並為已登記參加者持續接受醫生、護士診所及視光師服務，同時推廣護士診所在共護模式中的角色。這些真實個案涵蓋公共服務、物業管理、交通運輸及醫療健康等不同領域，考驗學生跨行業的商業分析能力與創新思維。

活動於頒獎典禮隆重結束，現場氣氛熱烈。主辦方向各組別表現優異的團隊頒發獎項，以嘉許其出色的分析能力及創新策略。獲獎團隊的卓越表現獲得廣泛肯定，為本次活動畫下完美句號。

嶺大商學院副院長（本科生課程及 AACSB）潘盛聰教授致閉幕辭時表示：「我衷心祝賀所有獲獎隊伍，也誠摯感謝籌委團隊、支持機構及各位學生的積極參與貢獻，令是次活動得以圓滿舉行。我期望同學善用比賽中累積的經驗，無論日後投身任何行業，都能以創新思維解決問題。」

有關得獎名單，請參閱下表：

獎項 隊伍名稱 同學名稱 方案建議 一等獎 B-LU-1 黃貫哲 喻韵文 鐘志恒 呂禕晨 香港鐵路有限公司 一等獎 C-GBA-1 劉丹怡 舒芷桐 江詠霖 李祉諺 香港警務處 二等獎 A-LU-4 王小汶 吳晨穎 陳越 黃子軒 薛荔丹 華潤隆地綜合物管平台 二等獎 A-LU-9 姜迪 王淦

阿依孜巴•阿吾提 劉潔 張笑瑄 華潤隆地綜合物管平台 二等獎 C-LU-5 黎琨 張瀟予 高佳穎 陳童菲 吳潔瑜 香港警務處 二等獎 A-LU-8 蘇思琦 楊晶堯 徐璐 崔卓欣 華潤隆地綜合物管平台 三等獎 C-GBA-7 周仁鴻 馮語涵 肖凱琳 王喆 袁裕傑 香港警務處 三等獎 D-GBA-8 章卓兒 徐鑫怡 蔣敖 廖子韓 蔣欣悅 新都醫療集團 三等獎 D-LU-4 范可兒 紀懿 許逸凡

何彧頡 新都醫療集團 三等獎 B-GBA-8 李怡冰 吳劉晨晨 尹可盈 王悅霏 邱佳宜 香港鐵路有限公司 三等獎 C-GBA-3 梁晴 劉慧雯 劉倩 譚壬淇

蔡岸霖 香港警務處 三等獎 A-LU-2 趙婧妍 劉欣怡 楊斯雅 周星妤 盧雨涵 華潤隆地綜合物管平台 最佳演講者獎 A-LU-2 盧雨涵 華潤隆地綜合物管平台 最佳演講者獎 B-LU-1 黃貫哲 香港鐵路有限公司 最受歡迎影片獎（一等獎） B-LU-8 周藝凡 楊雨晗 孫巖 吳芳迪 何雨辰 香港鐵路有限公司 最受歡迎影片獎（二等獎） B-GBA-8 李怡冰 吳劉晨晨 尹可盈 王悅霏 邱佳宜 香港鐵路有限公司 最受歡迎影片獎（二等獎） C-LU-2 張嘉宁 李姝洁 王子恒 魏伊 李俞毅 香港警務處 最受歡迎影片獎（三等獎） B-LU-1 黃貫哲 喻韵文 鐘志恒 呂禕晨 香港鐵路有限公司 最受歡迎影片獎（三等獎） D-LU-3 黄晨曦 郭銘祺 王婧睿 余真羽 新都醫療集團 最受歡迎影片獎（三等獎） A-LU-2 趙婧妍 劉欣怡 楊斯雅 周星妤 盧雨涵 華潤隆地綜合物管平台 優秀獎 C-LU-2 張嘉宁 李姝洁 王子恒 魏伊 李俞毅 香港警務處 優秀獎 B-GBA-2 楊子洋 李昕瑤 馬源 林家宇 香港鐵路有限公司 優秀獎 A-LU-7 陳嘉旺 羅雅希 林秋怡 俞江楠 李梓豪 華潤隆地綜合物管平台 優秀獎 D-LU-9 陳君怡 周旖萱 梁樂曦 金田陸平 何紫越 新都醫療集團 優秀獎 B-LU-8 周藝凡 楊雨晗 孫巖 吳芳迪 何雨辰 香港鐵路有限公司 優秀獎 D-GBA-2 胡志豪 丘麗晴 王致升 黃嘉名 洪琨鵬 新都醫療集團 優秀獎 B-GBA-1 林嘉媚 葉蕊 鄧惠楠 黨寒梅 香港鐵路有限公司 優秀獎 D-LU-3 黄晨曦 郭銘祺 王婧睿 余真羽 新都醫療集團

SOURCE 嶺南大學