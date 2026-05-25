捷氫科技多款新品首秀香港 加快香港市場及國際合作

香港2026年5月25日 /美通社/ -- 作為香港氫能周的旗艦活動，「2026國際氫能發展論壇」於5月18日-20日在香港舉行。本屆活動由香港機電工程署主辦，中國氫能聯盟協辦，來自16個國家和地區的專家參與，設有近4000平方米展覽區，旨在促進全球氫能領域合作與創新。

作為中國氫能與燃料電池汽車產業重要參與者與推動者，捷氫科技受邀出席多場主題論壇，為香港氫能產業高質量發展及「港深汕」氫能產業走廊建設提供思路和方案。

活動同期，捷氫科技聯合合作伙伴攜燃料電池系統及關鍵材料、關鍵部件等多款新品亮相，向香港及國際觀眾展示了深厚的車規級研發實力及產業鏈協同能力。首展當日，中國香港特區政府署理環境及生態局局長黃淑嫻、機電工程署署長潘國英等領導蒞臨捷氫科技展台。

基於車規級正向開發體系，捷氫科技進一步強化了燃料電池產品與整車、運行工況的精准匹配，與場景間的深度適配。面向中重型、中遠途氫能重卡規模化應用，M5H電堆「向內」深挖至關鍵材料與核心零部件協同創新，膜電極功率密度＞1.5W/cm2，雙極板重量較上一代降低36%；「向上」提升電堆和系統的效率、耐久等關鍵性能，體積功率密度較上一代產品提升近50%，電堆設計壽命3萬小時，較上一代提升超50%。配套的P5H燃料電池系統額定功率近300kW，額定效率較上一代產品提升近15%，支持-40℃低溫無輔熱啟動，全面提升整車可靠性及能效，賦能「十五五」氫能高速公路、氫能走廊建設。

香港力爭在2035年前將碳排放總量從2005年的水平減半，並承諾2050年前實現碳中和目標。為助力香港實現「雙碳」目標，捷氫科技將以先進的燃料電池技術和成熟的示范運營經驗推進香港在交通、工業及建築業深度脫碳，聯合合作伙伴協同推進「港深汕」氫能走廊建設，耦合優質資源積極賦能香港打造國際氫能示范基地及國際標准引領高地等。

同時，捷氫科技立足香港聯通中外的獨特優勢，輻射東南亞及廣泛的國際市場，現場吸引了來自香港本地公司及英國、德國、法國、韓國、印度尼西亞等潛在客戶到訪洽談合作。

SOURCE 捷氫科技