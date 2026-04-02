捷氫科技亮相CIHC2026中國氫能展 全新一代產品首秀

上海2026年4月2日 /美通社/ -- 2026年3月25日-27日，由中國氫能聯盟、中國電力企業聯合會主辦的2026中國氫能展暨國際氫能大會（CIHC 2026中國氫能展）在北京盛大啟幕，吸引了14個國家和地區的500多家企業參加。

捷氫科技全新一代燃料電池產品及新系列解決方案首次公開亮相，吸引了各界的高度關注。首展當日，香港特別行政區政府機電工程署署長潘國英等領導蒞臨捷氫科技展台；央視記者探館硬核科技，央視頻《財經會客廳》深度對話，在線觀看人數超104.5萬；海外客戶及國內觀眾往來穿梭，咨詢洽談氣氛濃厚。

新一代首秀 硬核實力滿足多元需求

作為捷氫科技又一里程碑創新產品——PROME M5H燃料電池電堆和PROME P5H燃料電池系統，直擊當前200-300kW功率段產品在應用場景中的痛點，較上一代產品實現大幅提升，額定效率提升近15%，體積額定功率密度和耐久提升近50%，達到國際先進水平。新品預計2026年第四季度量產，將為中重型、中遠途重卡帶來更強勁和更高效的氫動力解決方案，進一步優化全生命週期經濟性，助力「十五五」期間氫能高速、氫能走廊建設，同時拓展至發電、礦卡、軌道機車、船舶等應用場景。

新系列首秀 無人機和兩輪車方案全面落地

繼多個燃料電池發電綜合解決方案成功落地後，捷氫科技切入無人機、兩輪車新賽道，更加聚焦降本增效，為客戶創造更高價值。

讓「無人機飛得更遠」的氫動力解決方案——F系列燃料電池系統：額定功率6kW，採用閉合式空冷架構，質量功率密度≥630W/kg，達到行業領先水平，大幅提高作業效率，滿足大型設備巡檢、物流運輸、應急消防等場景需求，還適用於叉車及小型發電設備。目前F系列產品已交付光伏巡檢和物資運輸等項目。

讓「兩輪車跑得更省」的氫動力解決方案——R系列燃料電池系統：額定功率300W，採用閉合式空冷架構，功率密度遠高於業內平均水平。R300系統於2025年底量產，配套的氫能兩輪車最高車速達25km/h，整車重量低於55kg，續航超100km，適用於共享租賃、快遞物流、外賣配送、個人出行等場景。

為期三天的展會現場，捷氫科技充分展現了技術領先性、產品創造力、應用落地能力，以硬核實力為「十五五」期間國家構建「1+N+X」氫能綜合應用生態夯實基礎，並為開拓海外市場打開局面，現場吸引了來自韓國、土耳其、羅馬尼亞、斯洛伐克、越南、芬蘭、法國、瑞典等潛在客戶到訪洽談合作。

SOURCE 捷氫科技