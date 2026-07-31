아시아 태평양 지역으로 확산하는 웰니스 문화 … 5명 중 4명, 신체•정신•정서적 건강 중요하게 여겨 - 허벌라이프 설문조사

홍콩, 2026년 7월 31일 /PRNewswire/ -- 글로벌 건강 및 웰니스 전문 커뮤니티•플랫폼 기업 허벌라이프(Herbalife)가 최근 실시한 설문조사 결과를 통해 신체적, 정신적, 정서적 건강을 종합적으로 관리하며 전반적인 웰빙을 추구하는 '웰니스 문화'가 아시아•태평양(APAC) 지역 전반으로 확산하고 있음을 밝혔다.

'2026 허벌라이프 아시아•태평양 웰니스 문화 설문조사(Herbalife APAC Wellness Culture Survey 2026)'에 따르면 응답자 5명 중 4명(82%)은 신체적•정신적•정서적 건강을 관리하는 것이 매우 중요하다고 답했으며, 74%는 3년 전보다 이러한 건강의 중요성이 커졌다고 평가했다. 또한 장기적으로 건강한 생활 습관을 형성하기 위해 수면의 질(44%), 정신적 건강과 스트레스 관리(38%), 양질의 영양섭취(31%), 체중 관리(30%)를 개선할 필요가 있다는 인식도 높아진 것으로 조사됐다.

이번 조사는 2026년 5월 호주, 홍콩, 인도네시아, 일본, 한국, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만, 태국, 베트남 등 11개 시장에서 1만여 명을 대상으로 실시됐다. 이러한 변화에 영향을 미치는 주요 요인을 묻는 질문에 응답자들은 노화(46%), 건강상의 문제 경험(42%), 웰니스 트렌드에 대한 인식 확대(32%), 장기적인 건강에 투자하려는 의지(31%) 등을 꼽았다.

허벌라이프의 토마스 함스(Thomas Harms) 아시아•태평양 총괄 부사장은 "아시아•태평양 전반에서 건강과 웰니스 습관을 일상생활에 접목하는 방식의 변화가 나타나고 있다"면서 "오늘날 더 많은 사람이 웰니스 문화를 받아들이고 신체적, 정신적, 정서적 건강을 중요시하고 있다. 허벌라이프는 이러한 전반적인 건강이 과학적 근거에 기반한 영양관리, 개인 맞춤형 지도, 지지해 주는 커뮤니티를 바탕으로 장기간에 걸쳐 꾸준히 형성돼야 한다는 점을 잘 알고 있다. 이러한 요소는 사람들이 건강 관리 목표를 달성하고 더 나은 삶의 질을 위한 기반을 마련하는 데 큰 변화를 가져올 수 있다"고 덧붙였다.

일상생활의 필수 요소로 자리잡은 웰니스

설문조사에 참여한 아시아•태평양 지역의 응답자 중 약 절반은 웰니스 문화의 확산으로 자신의 건강을 중요시해야 한다는 인식이 높아졌다고 답했다. 응답자의 과반수(58%)는 3년 전보다 참여하는 웰니스 활동의 종류와 빈도가 모두 증가했다고 밝혔다. 가장 많이 실천하는 웰니스 활동으로는 규칙적인 운동(45%), 건강한 음식 섭취(45%), 수면 습관 개선(42%), 영양 보충제 섭취(38%) 등이 꼽혔다. 이는 웰니스가 일상적인 생활 습관에 점차 깊이 자리 잡고 있음을 보여준다.

많은 응답자들이 자신이 속한 지역사회에서 '웰니스 인플루언서' 역할도 하고 있는 것으로 나타났다. 응답자의 절반가량은 지난 12개월 동안 다른 사람을 위해 더 건강한 음식을 준비하거나 자신의 웰니스 루틴을 다른 사람과 공유한 적이 있다고 답했다. 또한 이 응답자의 80% 이상은 3년 전보다 이러한 활동을 더 자주 하고 있다고 밝혔다.

웰니스 문화의 확산에도 불구하고 더 많은 도움이 필요한 사람들

전반적인 건강을 개선하는 웰니스 문화의 확산에도 불구하고 현재 자신의 신체적, 정신적, 정서적 건강 상태가 3년 전보다 좋아졌다고 답한 응답자는 5명 중 2명에 그쳤다. 응답자들은 웰니스 습관을 유지하는 데 방해가 되는 주요 요인으로 시간 부족(38%)과 동기부여 부족(34%)을 꼽았다.

가족과 친구, 소셜미디어가 건강에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 요인으로 꼽힌 가운데, 많은 응답자들은 신체적 건강(65%), 정신적 건강(51%), 정서적 건강(46%)을 개선하기 위해 주변 사람들로부터 더 많은 도움과 지지를 받기 원하는 것으로 나타났다.

함스 총괄 매니저는 개인의 사회적 관계가 앞으로도 웰니스 문화를 이끄는 동력이 될 것이라고 강조하며 "웰니스 문화가 확산할수록 누구나 건강한 생활을 보다 쉽게 실천하고 자신에게 맞는 방법을 찾아 꾸준히 이어갈 수 있도록 돕는 지식과 정보를 갖춘 커뮤니티를 만들어가는 것이 중요하다. 이를 통해 사람들이 각자의 상황에 맞게 건강한 변화를 스스로 만들어갈 수 있도록 해야 한다. 이처럼 함께 실천하고 서로 힘을 보탤 때 웰니스는 단순히 개인이 달성해야 할 목표를 넘어 사람들이 더 건강하고 풍요로운 삶을 살아갈 수 있도록 돕는 문화로 발전할 수 있다"고 덧붙였다.

허벌라이프 소개

허벌라이프(NYSE: HLF)는 1980년부터 우수한 영양 제품과 독립 유통업체를 위한 사업 기회를 통해 사람들의 삶을 변화시켜 온 선도적인 건강 및 웰니스 기업이자 커뮤니티 및 플랫폼이다. 허벌라이프는 일대일 코칭과 고객이 더 건강하고 활동적인 생활 방식을 받아들여 최상의 삶을 영위하도록 독려하는 지지 기반 커뮤니티를 제공하는 기업가형 유통업체를 통해 전 세계 90개 이상의 시장에서 과학적 근거에 기반한 제품을 소비자에게 제공하고 있다.

허벌라이프는 글로벌 건강 및 웰니스 전문 커뮤니티•플랫폼 기업으로, 1980년부터 뛰어난 품질의 뉴트리션 제품과 프로그램으로 사람들의 삶을 변화시킨다는 사명감을 가져왔다. 허벌라이프는 과학에 기반한 균형 잡힌 영양의 제품과 허벌라이프 독립 디스트리뷰터들의 1:1 코칭, 커뮤니티 지원 등을 통해 소비자들이 보다 건강하고 활기찬 라이프스타일을 즐길 수 있도록 장려하고 있다. 허벌라이프의 타겟별 뉴트리션, 체중관리, 에너지, 퍼스널 케어 제품들은 전 세계 90여 개국에서 디스트리뷰터 직접판매를 통해 만나볼 수 있다.

미디어 문의처:

수잔 탄(Susan Tan)

허벌라이프 아시아•태평양 기업 커뮤니케이션 이사

이메일: [email protected]

SOURCE Herbalife APAC