高端視點 | 嘉實國際CEO兼CIO韓同利：首獲虛擬資產管理服務許可，香港金融創新的新篇章

香港2024年4月10日 /美通社/ -- 嘉實國際公布，4月9日榮獲香港證監會批准，在現有資產管理業務的基礎上，增加虛擬資產管理服務。這是作為中國領先的基金公司在香港子公司中首次獲此項批准，標誌著我們在全球金融服務領域邁出的重要一步。

對於此次獲批，嘉實國際行政總裁兼首席投資官韓同利認為，這不僅反映了香港作為國際金融中心的制度優勢，也顯示了該地區在金融科技創新方面的前瞻性。韓同利表示：「虛擬資產管理服務的引入，將使嘉實國際能夠為廣大投資者提供包括各類加密貨幣和數字資產在內的全面管理解決方案，這不僅滿足了投資者對高成長性資產的投資需求，參與到區塊鏈和數字資產迅猛發展帶來的投資機會中，更為投資者提供了進入未來科技AI世界的又一把鑰匙。」

通過此次擴展，嘉實國際將進一步降低投資者進入數字資產市場的門檻，有效應對監管和託管的挑戰，促進加密資產的流通、普及和投資安全。韓同利補充說：「嘉實在數字領域有長期探索，包括数字实验室、AI实验室以及'元实验室'，嘉實國際的服務不僅符合數字資產行業全球合規化、區塊鏈和AI發展的趨勢，也再次證明了嘉實國際在金融科技創新、和未來數字金融領域的領導地位。」

據了解，嘉實國際一直致力於為全球投資者提供卓越的服務和優化的投資體驗。虛擬資產管理服務的成功獲批是其服務創新道路上的一大里程碑，它不僅體現了嘉實國際對提升服務品質和投資者體驗的不懈追求，同時也確保了投資者能在一個高效的環境中實現資產的持續增值。

作為數字資產領域的重要力量，華人投資者可以依托嘉實國際的創新平台，在全球金融市場中探索更多成長機會。韓同利指出：「香港的國際金融中心地位，結合我們新獲的虛擬資產管理服務能力，將進一步促進投資者深入參與數字經濟的發展，實現與全球金融市場的緊密連接，共創光明未來。」

SOURCE 嘉實國際資產管理有限公司