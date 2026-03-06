法國電音狂潮席捲維港 DJ Snake為法國五月藝術節2026揭開序幕

法國駐香港及澳門總領事杜麗緹女士表示：「我們很榮幸以法國國際巨星DJ Snake的香港特別行政區首演，作為第33屆法國五月藝術節一系列精彩演出的揭幕鉅獻。是次旗艦活動於標誌性的維多利亞港海濱舉行，開啟一場為期兩個月的嶄新跨文化交流盛會，引領我們由5月至6月期間，在香港各地呈獻一連串精彩視覺及表演藝術節目。我們衷心感謝各位朋友、合作夥伴、贊助者及香港特別行政區政府的寶貴支持，讓法國五月藝術節得以繼續建構文化橋樑，透過藝術豐富香港市民的日常生活。」

活動場地、門票詳情及完整演出陣容將於稍後公佈。如欲率先接收獨家資訊及優先購票，請追蹤 @frenchmayartsfest 及 @occasionsapac 的Instagram帳號，並於法國五月藝術節官方網站 https://www.frenchmay.com/en-us 登記訂閱通訊。

關於DJ Snake

全球音樂文化領軍人物 DJ Snake，以《Let Me Love You》《Lean On》《Taki Taki》等全球熱單，與 Justin Bieber、Cardi B、Selena Gomez、Jung Kook、LISA 等巨星聯手定義時代聲音。坐擁 Spotify 超過5200萬每月聽眾、400 億播放量，巡演每場座無虛席，他是電子、trap、嘻哈與流行融合的先鋒代表。從法國地下電子音樂場景走向世界，他以《Turn Down For What》等曲目成為風靡全球的神曲締造者，更在巴黎雅高競技場、法蘭西體育場創下瞬間售罄 10 萬門票的傳奇。2025年，他發行全球風格專輯《Nomad》並榮獲GQ年度人物大獎，同時透過國際品牌合作及Pardon My French廠牌跨界時尚，持續定義當代電子音樂的無限可能。

關於文化藝術盛事（藝文盛事）基金

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局設立「文藝盛事基金」，旨在吸引和支持為香港帶來重要文化、藝術或經濟價值，並可落戶及於香港恆常舉辦的國際或大型文化藝術盛事，或可為香港作為文化藝術樞紐帶來非常顯著的宣傳及形象塑造價值的活動，從而協助香港發展成為文化藝術之都和旅遊勝地，為文化藝術界及創意產業提供發展機遇，以及促進文化藝術交流。

關於法國五月藝術節

1993 年首辦的法國五月藝術節（「法國五月」），是亞洲最大型的文化盛事之一。每年，法國五月均會於兩個月內舉辦約一百場藝文活動，展現多樣化的藝術面貌，從傳統到當代藝術、繪畫與設計、古典音樂以至嘻哈街舞、電影及馬戲等。法國五月已成為香港文化藝術界一項標誌性盛事，每年吸引逾二十萬人參與。

法國五月將藝術帶給每一個人，不單止文化表演場館，以至各公共空間、購物商場等，邀請全港普羅大眾在日常生活中享受藝術。

為了普及藝術，法國五月銳意透過外展計劃、導賞團、工作坊、大師班，以及免費表演節目等，推動藝術教育。法國五月更與五十多個本地機構和組織緊密合作，促成無障礙藝術，務求能更廣泛接觸觀眾，並為年輕人和弱勢群體的藝術教育作出貢獻。

如欲索取更多資訊，請聯絡：

香港特別行政區政府僅為法國五月藝術節2026提供撥款資助，並無參與其中。在刊物／活動內（或獲資助者轄下計劃小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，純屬法國五月藝術節2026的推行機構的觀點，並不代表香港特別行政區政府的觀點。

