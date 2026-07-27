在引發被捕爭議後，「帝國大廈情侶」安吉拉-尼科勞和伊萬-比爾庫斯將在Gosh Live平台上就近期事件作出回應
新聞提供者Gosh Live
27 7月, 2026, 12:39 CST
這對情侶在社交媒體上表示，他們很快將在Gosh Live平台上開播，聊聊帝國大廈事件後的生活，以及他們想要直接回應的相關問題。
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紐約2026年7月27日 /美通社/ -- 以樓頂攝影和高空視覺內容聞名的創作情侶Angela Nikolau（安吉拉-尼科勞）與Ivan Beerkus（伊萬-比爾庫斯），最初憑借在全球各地摩天大樓、城市地標及極限城市場景的大膽拍攝走紅。他們的內容將冒險、極具沖擊力的視覺畫面與二人的戀愛故事融為一體。他們的經歷後來被收錄進Netflix（網飛）紀錄片《Skywalkers: A Love Story》（行走天際：極限愛情故事），讓更多觀眾認識了他們。
近期，安吉拉與伊萬因紐約帝國大廈事件，成為媒體和社交媒體熱議的焦點。據公開報道，這對情侶在攀爬帝國大廈並據稱完成求婚之後被警方拘留，目前正面臨相關指控。自那以後，粉絲們一直在關注他們的處境、後續法律進展以及二人是否會公開回應。
在這場爭議之後，安吉拉和伊萬選擇通過直播直接面對粉絲，預計他們會在直播中談及帝國大廈事件、這段時間的親身經歷，以及他們一直想要親自回應的相關問題。
根據他們社交媒體賬號分享的預告，這場直播將在Gosh Live平台進行。和正式訪談相比，這場直播的氛圍預計會更輕鬆，偏向線上社交與娛樂屬性，粉絲可以觀看、互動聊天，直接聽到這對情侶的親口表述。
在直播過程中，安吉拉和伊萬預計會聊到帝國大廈事件之後的生活。他們也可能談及彼此的感情狀況、未來規劃，以及是否會繼續創作和樓頂攝影相關的內容。
這場直播定於協調世界時2026年7月26日晚上9點開播，可以在Gosh Live的官方頁面觀看。
對於一直關注安吉拉和伊萬的粉絲而言，這場直播是一個難得的機會，可以直接聽到這對情侶親口講述爭議事件發生後的近況。
SOURCE Gosh Live
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