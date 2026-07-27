Nach der Festnahme-Kontroverse: Das „Empire-State-Building-Paar" Angela Nikolau und Ivan Beerkus äußert sich bei Gosh Live zu dem jüngsten Vorfall.

Das Paar teilte in verschiedenen Social Media mit, dass es bald auf Gosh Live live gehen werde, um über das Leben nach dem Vorfall am Empire State Building zu sprechen und die Fragen zu beantworten, die es direkt beantworten möchte.

Sicherheitshinweis: Gosh fördert oder unterstützt keine gefährlichen, illegalen oder unbefugten Aktivitäten. Der Livestream ist ausschließlich als Unterhaltungs- und Community-Interaktionsformat gedacht.

NEW YORK, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Angela Nikolau und Ivan Beerkus, das für ihre Rooftopping-Aktivitäten und spektakuläre visuelle Inhalte aus schwindelerregender Höhe bekannte Kreativpaar, erlangten erstmals durch ihre waghalsigen Aufnahmen auf Wolkenkratzern, städtischen Wahrzeichen und extremen urbanen Schauplätzen weltweit Aufmerksamkeit. Ihre Inhalte vereinen Abenteuer, beeindruckende Bilder und ihre Liebesgeschichte in einem Rahmen. Ihre Reise wurde später in der Netflix-Dokumentation „Skywalkers: A Love Story" thematisiert, wodurch sie einem noch größeren Publikum bekannt wurden.

Vor kurzem gerieten Angela und Ivan nach dem Vorfall am Empire State Building in New York in den Fokus der Medien und von Social-Media-Diskussionen. Öffentlichen Berichten zufolge wurde das Paar in Polizeigewahrsam genommen, nachdem es das Empire State Building bestiegen und angeblich einen Heiratsantrag vollzogen hatte; nun sehen sie sich entsprechenden Anklagen gegenüber. Seitdem verfolgen Fans die aktuellen Entwicklungen zu ihrer Situation, die rechtlichen Folgen und die Frage, ob sich das Paar öffentlich äußern wird.

Nach der Kontroverse haben sich Angela und Ivan dazu entschlossen, sich ihren Fans direkt in einem Livestream zu stellen, in dem sie voraussichtlich über den Vorfall am Empire State Building, ihre bisherigen Erlebnisse und die Fragen sprechen werden, auf die sie selbst eingehen möchten.

Laut der Vorschau, die auf ihren Social-Media-Konten geteilt wurde, wird der Livestream auf Gosh Live stattfinden. Im Vergleich zu einem formellen Interview wird der Stream voraussichtlich in einer entspannteren Online-Atmosphäre mit geselligem und unterhaltsamem Charakter stattfinden, in der Fans zuschauen, chatten und direkt von dem Paar hören können.

Während des Livestreams werden Angela und Ivan voraussichtlich über ihr Leben nach dem Vorfall am Empire State Building sprechen. Möglicherweise werden sie auch über ihre Beziehung, ihre Zukunftspläne und darüber sprechen, ob sie weiterhin Inhalte zum Thema Rooftopping erstellen werden.

Der Livestream soll am 26. Juli 2026 um 21:00 Uhr UTC beginnen und wird auf der offiziellen Gosh-Live-Seite zu sehen sein.

Für Fans, die Angela und Ivan schon länger folgen, könnte der Livestream eine seltene Gelegenheit sein, das Paar direkt über ihre Situation nach der Kontroverse sprechen zu hören.