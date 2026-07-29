強化工業邊緣資安韌性與國際市場信任 Moxa UC 系列工業電腦取得 DEKRA 德凱 IEC 62443-4-2 Security Level 2 工控網路安全證書

此項認證亦呼應全球資安法規快速發展的趨勢。歐盟《網路韌性法案》（Cyber Resilience Act, CRA）將產品資安責任進一步明確加諸於製造商，要求數位產品在上市前與生命週期中具備更完整的安全設計、弱點處理與維護能力。雖然 CRA 與 IEC 62443 並非完全等同，IEC 62443 系列標準已成為工業產品建立 CRA-ready 資安基礎的重要國際參照，可協助企業提前盤點產品安全要求、驗證缺口與供應鏈合規準備。

Moxa 產品事業處副總經理楊躍輝表示：「取得 IEC 62443-4-2 Security Level 2 認證，代表客戶在導入 UC 系列工業電腦時，即可建立經第三方驗證的資安基礎，讓工程團隊能更專注於應用部署與營運韌性。Moxa 持續以 secure-by-design 的產品理念，結合長期維護與一致的安全基線，協助客戶降低資安設計、驗證與合規準備的複雜度，加速工業邊緣應用落地。」

DEKRA 德凱集團亞太區數位信任服務暨安華聯網科技總經理蔡昌益表示：「隨著工業設備持續連網，資安已成為產品設計、系統整合與國際市場准入中不可或缺的一環。IEC 62443-4-2 針對工業自動化與控制系統中的元件安全要求，提供具體且可驗證的國際標準框架。Moxa UC 系列工業電腦此次通過 DEKRA 德凱於 IECEE CB 體系下的第三方獨立評估並取得 IEC 62443-4-2 Security Level 2 證書，代表其產品安全功能已依據國際標準完成驗證。DEKRA 德凱將持續以專業、公正的檢測驗證能力，支持更多工業設備製造商以國際標準為基礎，強化產品資安韌性與市場信任。」

DEKRA 德凱在台灣具備在地資安檢測驗證專家團隊，結合工控、物聯網與產品資安領域的技術能量，可支援業者在台灣進行 IEC 62443、產品資安評估、弱點測試與國際合規驗證準備。面對 CRA、RED、工業資安與全球市場准入要求同步升高，DEKRA 德凱將持續以國際驗證經驗與在地服務能力，為台灣企業建立更安全、可信賴且具全球競爭力的產品提供第三方驗證支持。

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱，百年安全保障的全球領導者。成立於1925年，DEKRA德凱旨在通過車輛檢驗確保道路安全。如今，DEKRA德凱已發展成為全球最大的獨立非上市檢驗、檢測和認證專家機構，覆蓋廣泛的行業領域。作為值得信賴的全球合作夥伴，DEKRA德凱憑藉全面的服務和創新的解決方案，助力客戶提升安全和可持續發展。2025年，DEKRA德凱營業總額達到44億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾48,000名員工致力於提供獨立、專業的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。 Website: https://www.dekra.com.tw/

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