再創性能極限 Patriot博帝科技在Computex 2024推出多項極速性能產品

Patriot 旗艦系列Viper Xtreme 5 DDR5記憶體繼去年甫推出即入圍「歐洲硬體大獎」《最佳系統記憶體》後，今年以更快的速度，再度入圍該大獎，成功挑戰超頻極限，最高可至11,500 MT/s，幫助極限玩家在3Dmark等評測項目上屢創新高，充分展現AMD最新APU的絕佳效能，證明其無與倫比的超頻效能與創新設計，為今年 Computex 必看亮點。

OC RDIMM 瞄準個人和小型工作站需求

此外，隨著個人和小型工作站需求逐漸上升，高效能記憶體應用於專業工作站市場也將逐步成長。博帝推出可超頻的ECC OC RDIMM記憶體模組，為3D動畫渲染、影音剪輯及AI訓練等高負載運算應用提供更佳的錯誤校正、更大記憶體容量及超頻效能。

Viper x MPOWER 雙強聯手

博帝科技更與微星 (MSI) 攜手合作，推出Viper Xtreme 5 RGB DDR5 MPOWER聯名系列，專為玩家與超頻玩家所設計。此系列最高可達8,000MT/s超頻速度，且容量高達48GB，無疑是遊戲主機與工作站的終極效能升級。搭載微星EZ Dashboard面板工具可精準設定時脈與電壓，並採用全銀灰色系，標誌 MPOWER 字樣散熱片，與 MPOWER 主板完美融合。RGB燈效可支援跨部件同步設定，打造個人硬體風格。內建On-Die ECC技術更可在超頻極限狀態下確保數據完整性，是玩家與超頻愛好者的首選。

旗艦Gen5 x4 SSD PV573 SSD 推出 再創速度記錄

在固體硬碟部份，Patriot 在新世代 PCIe Gen 5 上， 效能再往上提升，推出旗艦級Viper PV573 M.2 2280 SSD，連續讀取速度最高可達14,000MB/s，連續寫入速度可達 12,000MB/s，容量達4TB，並搭配主動式散熱風扇，有別於市場上多數 Gen 5機種，整體設計精巧纖薄，有利於組裝時的空間彈性，在外觀和性能表現上取得極佳平衡。

另一款新世代 Gen5 x4 Viper PD573 SSD 則為DRAMless 無緩衝設計，同樣能達到連續讀寫 14,000 / 12,000 MB/s 的效能，最大容量高達16TB，是適合行動裝置和節能產品的省電實用設計。

新推出以可攜式儲存為核心的 iLuxe Apple 週邊應用產品線

另一值得注意的是 Patriot 博帝科技以 快閃記憶體為核心，所推出的 iLuxe Apple 週邊應用相關產品。新推出的Patriot iLuxe Cube 為外接備份裝置，可接在充電器之後，在充電時同時備份 Apple 裝置的照片、影片等資料。iLuxe Cube 可支援iPhone及iPad，及USB 3.2 Gen 1傳輸速度，並附有備份App，一鍵即可存下相片與影片，同步還原時間、格式和相簿架構，亦可避免重複備份，操作直覺好用。

邊緣 AI 運算興起 ACPI 推出多款解決方案

隨著邊緣 AI 運算需求興起，針對企業應用，博帝科技旗下ACPI品牌推出多款創新儲存方案，當中EU2H2-BL和EU2H1-BL企業級U.2 NVMe SSD可大幅降低雲端基礎設施使用。EU2H2-BL搭載PCIe 5.0與3D eTLC NAND快閃記憶體，讀取速度高達 1,4000 MB/s，寫入數度達 6,300 MB/s ，並提供頂級安全功能。 EU2H1-BL 為 PCIe 4.0 機種，讀寫速度達 7,400/6,400 MB/s，具有斷電保護設計，更具成本優勢。

ACPI同時也推出新款 M.2 2242與2280系列工業級SSD。M2PDG-4 為 M.2 2242機種，讀寫速度最高可達5,170 / 4,530 MB/s；M2PDH-8 則為 M.2 2280機種，讀寫速度最高可達7,430 / 6,900 MB/s ，適用於工業控制和嵌入式系統應用。這些SSD均具有進階ECC、RAID引擎與優異散熱設計，確保邊緣AI與IoT運算的可靠高效 能表現。

隨著今年產品陣容日益壯大，博帝科技再次展現其推動高效能運算與儲存創新的決心，持續突破科技極限，帶給消費者卓越的使用體驗。

關於 Patriot 博帝集團

Patriot 博帝集團致力於設計、開發、製造及行銷高性能的記憶體及儲存產品與解決方案，為各行業用戶提供最佳的各式資料運用體驗。Patriot 博帝集團旗下擁有 Patriot、Viper Gaming 及 ACPI 等三大品牌，訴求不同市場區隔。Patriot 品牌提供最新的消費者記憶體及儲存技術，產品包括 DRAM、SSD 及快閃記憶體等；Viper Gaming 專注於極致超頻記憶體與專為重度遊戲玩家設計的遊戲裝備，提供高效能 DRAM、SSD 以及最新的遊戲周邊配件；ACPI 則是集團專為工控儲存解決方案所推出的品牌，以可靠性與品質提供工業應用及嵌入式系統所需的快閃儲存裝置。

關於 Viper™

Viper™ 是博帝集團旗下的高性能記憶體、SSD 以及快閃儲存解決方案的領導品牌。自 2007 年成立以來，Viper™ 以其備受讚譽的電腦記憶體系列一炮而紅，成為全球遊戲玩家中極致性能和信賴可靠的代名詞。2015 年，Viper™ 擴展其產品線，包括遊戲鍵盤、耳機和滑鼠，並提供入門、中階和高階等解決方案，以其豐富的功能屢獲殊榮，爲遊戲玩家提供最佳性能和品質，成爲競賽中勝出的重要憑藉。

關於 ACPI

ACPI 爲 Patriot 博帝集團旗下的工控品牌，致力於工業應用與嵌入式系統的快閃儲存裝置的研發與製造。ACPI 成立於 2003 年，並於 2011 年進行品牌改造，憑藉其豐富的 NAND 快閃記憶體經驗，為各種市場提供多樣且獨特的解決方案。所有 ACPI 產品均在其相容性實驗室接受嚴格測試，並獲得主流主機板製造商和行業合作夥伴的認可，以確保產品運作可靠性。 ACPI 承諾提供可靠的產品和量身定制的解決方案，爲客戶提供專業的服務。



*所有公司和/或產品名稱可能是與其相關的各自所有者的商號、商標和/或註冊商標。 功能、定價、可用性和規格如有更改，恕不另行通知。

SOURCE 博帝科技