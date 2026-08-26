福衛八號 0.7m影像成功解碼：円通再度取得國產地面設備驗證實績

福衛八號彩色影像解析度提升至0.7公尺，較福衛五號4公尺提升近六倍，可辨識更細微的地表目標，也大幅增加每次衛星過境所需下傳的資料量。為因應福衛八號高解析度影像傳輸需求，HyperSDR支援600 Mbps衛星資料傳輸率（Data Rate），較福衛五號使用的150 Mbps提升四倍，可在短暫的通訊窗口內完成高速資料接收，即時還原高解析度遙測影像。截至目前，HyperSDR已累計完成超過2TB遙測資料解碼，展現國產地面設備處理高速、海量資料傳輸的實力。

円通科技研發處長陳仁智博士表示：「高解析度影像代表更大的資料量，也更考驗地面設備在有限通訊窗口內的處理能力。HyperSDR不僅支援600 Mbps衛星資料接收，更具備每通道2.25 Gbps的高速資料吞吐能力，確保大量影像資料能即時傳送至後端系統，完整還原高解析度影像。」

軟體定義架構，為未來星系部署建立關鍵能力

遙測衛星多星協同運作將大幅增加資料接收頻率與地面站調度需求。HyperSDR採用軟體定義無線電架構，可透過軟體切換快速支援不同衛星任務與通訊協定，滿足未來多星接續運作需求，並為非地面網路（NTN）發展奠定關鍵技術基礎。

掌握自主地面接收技術，打造太空通訊韌性

此次HyperSDR成功完成福衛八號首星任務，不僅展現國產系統級衛星地面設備的自主研發實力，更為台灣未來衛星星系的地面接收能力建立重要里程碑。

更多資訊請參考: https://yttek.com/hypersdr/

關於円通科技（YTTEK Technology）

円通科技為軟體定義無線電（SDR）技術領導者，專注於衛星地面站設備、衛星通訊酬載、國防級無人載具通訊系統及學研開發平台的創新設計。憑藉從太空到地面端的整合能力，円通科技為全球航太、國防及科研機構提供經太空任務驗證的解決方案，確保關鍵任務在極端環境下仍能維持穩定可靠的連線。

SOURCE 円通科技